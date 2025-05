Zomrel niekdajší dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty P. Šturák

Prešov 27. mája (TASR) - Po ťažkej chorobe v pondelok (26. 5.) vo veku 61 rokov zomrel kňaz a dlhoročný bývalý dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity (GTF PU) v Prešove Peter Šturák. TASR o tom informovala hovorkyňa PU v Prešove Mária Dudová-Bašistová.



Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. sa narodil v roku 1964 v Košiciach. Kňazskú vysviacku prijal 19. júna 1988 v Prešove. Jeho prvým pôsobiskom bola farnosť Torysky v okrese Levoča, kde bol taktiež správcom aj filiálnej farnosti Nižné Repaše. Tu zotrval do roku 1999.



V roku 1997 získal titul ThLic. a v roku 1999 akademické hodnosti ThDr. a PhD. Následne bol presunutý ako správca do farnosti Sabinov (1999 - 2004), po dvadsiatich rokoch sa tu v roku 2024 stal výpomocným duchovným. Ďalšie akademické vzdelanie si doplnil štúdiom na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde v roku 2003 získal vedecko-pedagogickú hodnosť docenta a v roku 2005 bol menovaný za profesora.



Výraznú časť svojho kňazského i profesijného života spojil s PU v Prešove, konkrétne s GTF. Pôsobil tu ako odborný asistent, neskôr docent a profesor. Jeho vedecko-výskumné zameranie bolo zamerané na cirkevné dejiny staroveku, cirkevné dejiny 20. storočia, dejiny gréckokatolíckej cirkvi, osobu blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM a politické dejiny 20. storočia. Bol taktiež členom vedeckých rád PU a GTF. Okrem toho zastával tiež viacero funkcií v rámci cirkevného života a organizácií Prešovskej archieparchie.



Popri kňazskej službe pôsobil v rokoch 2004 - 2007 ako prorektor PU. Následne prevzal vedenie GTF, kde vykonával funkciu dekana od roku 2007 až do roku 2023. Počas celej svojej profesionálnej dráhy sa aktívne zaslúžil o rozvoj a napredovanie GTF, kde pôsobil takmer tri desaťročia s obetavosťou a vytrvalosťou na viacerých zodpovedných pozíciách.



„V mene vedenia i celej PU v Prešove vyjadrujeme úprimnú sústrasť,“ dodala Dudová-Bašistová.