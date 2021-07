Vo veku 66 rokov zomrel bývalý primátor Banskej Bystrice

Profil bývalého prezidenta Konfederácie odborových zväzov a primátora Banskej Bystrice Ivana Saktora

Na archívnej snímke Ivan Saktor. Foto: TASR Branislav Račko

Bratislava 29. júla (TASR) - Vo veku 66 rokov zomrel v stredu (28. 7.) vo večerných hodinách bývalý primátor Banskej Bystrice a niekdajší šéf Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Ivan Saktor. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková, Mestský úrad v Banskej Bystrici o tom informoval syn zosnulého.Saktor sa narodil 14. októbra 1954 v Lučenci. Na čele KOZ stál v rokoch 1996 až 2006. Funkciu primátora Banskej Bystrice zastával v rokoch 2006 až 2010. V roku 2017 kandidoval na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.Ivan Saktor sa narodil 14. októbra 1954 v Lučenci. Maturoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Banskej Bystrici. Po skončení strednej školy pracoval v rokoch 1974 - 1977 ako robotník v strojárskej výrobe, potom do roku 1991 v stavebníctve. V roku 2000 absolvoval štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončil s titulom magister sociálnej práce.V odboroch sa Ivan Saktor angažoval už od roku 1991. Na poste prezidenta Konfederácie odborových zväzov (KOZ) pôsobil v rokoch 1996 - 2006.V komunálnych voľbách v roku 2006 kandidoval s podporou strán Smer-SD, Slovenská národná strana (SNS), Strana zelených na Slovensku (SZS) za primátora Banskej Bystrice. Vo voľbách bol úspešný a na čele Banskej Bystrice stál do roku 2010.V apríli 2017 oznámil Ivan Saktor svoju kandidatúru na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, ale koncom októbra toho istého roku súboj o kreslo župana vzdal.