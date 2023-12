Vo veku 81 rokov zomrel folklorista Karol Purtz z Kežmarku

Kežmarok 14. decembra (TASR) - Vo veku 81 rokov zomrel v utorok (12. 12.) folklorista Karol Purtz z Kežmarku. Roky stál na čele folklórneho súboru (FS) Magura. Pre TASR to potvrdil tajomník Klubu priateľov Magury Juraj Švedlár.



"S Karolom Purtzom sme boli dlhoroční priatelia, ale aj spolupracovníci. On ako umelecký šéf a ja ako organizačný vedúci FS Magura sme spolupracovali dlhé roky na príprave a rozvoji súboru. Boli sme veľmi dlho spätí. Tie spomienky sú veľmi, veľmi aktívne," uviedol Švedlár.



Ako povedal, odchádza jedna z najvýznamnejších osobností súboru. "Tie najväčšie úspechy získal so súborom ešte za bývalého režimu. Ocenenia, štátne vyznamenania, ktoré sa vtedy mohli dostať, to všetko súbor dostal jeho pričinením a jeho umeleckou aktívnou prácou," priblížil Švedlár s tým, že od roku 1964 do roku 1993 pôsobil v súbore aktívne. Aj neskôr sa však oň zaujímal a bol s nimi v kontakte.



Ako uvádza na svojej webstránke Národné osvetové centrum, Purtz sa narodil 10. septembra 1942 v Červenej Skale, miestnej časti Šumiaca. Počas svojich vysokoškolských rokov sa stal nielen tanečníkom, ale neskôr aj tanečným pedagógom vo folklórnom súbore Technik (1959 - 1964).



V roku 1964 sa pridal k folklórnemu súboru Magura, kde prevzal vedenie tanečných tréningov a postupne aj tvorbu choreografií. Ako umelecký vedúci stál na čele súboru od polovice 60. až do začiatku 90. rokov.



Medzi jeho najznámejšie choreografie patria Kresany, Orli, Zagroj mi, muzecko, Kotka, tanečné bloky Tance od Dunajca, Do šafľika, Po beťarski, Keď ťa budú čepiť, žartovne ladený blok Na Gala v Lendaku a mnoho ďalších.



Počas svojho pôsobenia v súbore Magura spolupracoval s osobnosťami ako Milan Hvižďák, Vojtech Littva, Cyril Zálešák, Stanislav Dúžek a ďalšími.



Posledná rozlúčka s Purtzom sa uskutoční v sobotu (16. 12.) o 10.00 h na cintoríne v Kežmarku.