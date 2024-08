Vo veku 86 rokov zomrel v Banskej Bystrici známy hudobný skladateľ

Banská Bystrica 10. augusta (TASR) - Vo veku 86 rokov zomrel v piatok (9. 8.) v Banskej Bystrici hudobný skladateľ, výrazná osobnosť hudobného života a banskobystrického štúdia Slovenského rozhlasu Pavol Janíček. TASR o tom v sobotu informoval Martin Jurčo zo Slovenského rozhlasu v Bratislave.



Pavol Janíček sa hudbe venoval popri svojom pôvodnom povolaní v podniku Pozemné stavby Banská Bystrica. Koncom 50. rokov minulého storočia založil tanečný orchester Stavbár a pôsobil aj pod rôznymi ďalšími názvami B-septet, B-sextet. Potreba zriadiť hudobné teleso, ktoré by nahrávalo populárne pesničky v banskobystrickom rozhlasovom štúdiu, ho priviedla k iniciatíve osloviť hudobníkov zo stredného Slovenska a vytvoriť teleso nielen pre potreby nahrávania, ale aj pre verejné účinkovanie - Orchester Pavla Janíčka alebo Tanečný orchester Čs. rozhlasu v Banskej Bystrici. Nahrávali s ním viacerí interpreti, medzi nimi i Karol Konárik, Helena Blehárová, Robo Kazík a ďalší.



Janíček stál pri vzniku festivalu Bystrické zvony a začiatkom 70. rokov bol pri organizovaní festivalu populárnej hudby Zlatá Ruža Detva. Pri organizovaní Bystrických zvonov bol v 80. rokoch prizvaný do spolupráce aj Orchester Gustava Broma, ktorý sa stal na niekoľko rokov festivalovým orchestrom. Spolupráca Janíčka a dirigenta Broma sa pretavila do vzniku viacerých skladieb, ktoré zosnulý skladateľ napísal. Často spolupracoval aj s textárom Alojzom Čobejom. Viacero skladieb Janíčka v inštrumentálnej podobe nahral aj Tanečný orchester Čs. rozhlasu v Bratislave.



Od 90. rokov minulého storočia sa venoval i zhudobňovaniu scénických diel, poézie a väčším hudobno-dramatickým útvarom. Spolupracoval tiež s textárom Petrom Valom, so spevákom Igorom Šimegom nahrali aj CD šansónov. Napísal balet Babylon, ktorý uviedli herci a tanečníci divadla Štúdio tanca a Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Vytvoril hudbu k sedemdielnemu filmovému dokumentárnemu seriálu Slovenské rody a hudbu k 13 absolventským prácam študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici.



Na zosnulého slovenského hudobného skladateľa a dirigenta spomína i jeho rodné mesto.



"Banskú Bystricu zasiahla smutná správa, opustil nás Pavol Janíček. Orchester nesúci jeho meno poznal snáď každý. Jeho hudobné majstrovstvo výrazne presiahlo regionálne hranice. Venoval sa rôznym hudobným žánrom, populárnej i vážnej hudbe. Zaoberal sa scénickou hudbou, hudbou k baletu či muzikálom. Od roku 1975 zložil a nahral stovky piesní a skladieb pre Slovenský rozhlas, Slovenskú televíziu a mnohé súkromné médiá. Mnoho piesní napísal pre najmenších," uviedla v sobotu radnica na sociálnej sieti. Pripomenula, že v roku 2008 získal zosnulý skladateľ Cenu primátora mesta.