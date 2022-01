Zomrela Ľubomíra Klepáčová, starostka obce Demänovská Dolina

Demänovská Dolina 22. januára (TASR) - Vo veku 50 rokov zomrela v noci z piatka (21. 1.) na sobotu dlhoročná starostka obce Demänovská Dolina (okres Liptovský Mikuláš) Ľubomíra Klepáčová. TASR to v sobotu potvrdil zástupca starostky Richard Bros.



Starostka skonala náhle v banskobystrickej nemocnici, uviedol ďalej Bros.



Obec viedla Klepáčová od roku 2014, rok predtým pôsobila na poste zástupkyne vtedajšieho starostu. Demänovskú Dolinu namiesto nej povedie Bros, a to do vyhlásenia doplňujúcich komunálnych volieb.