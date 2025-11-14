< sekcia Regióny
ÚMS: K najdôležitejším míľnikom dejín SR nepochybne patrí 17. november
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Jeden z najdôležitejších míľnikov moderných slovenských dejín je nepochybne 17. november. Pri príležitosti pondelkového 36. výročia Novembra ’89 to zdôraznil prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček.
„Vďaka nemu dnes žijeme v krajine, kde majú samosprávy svoju nezastupiteľnú úlohu, kde občania rozhodujú o správe svojich komunít a kde sloboda, zodpovednosť a demokracia tvoria základ nášho každodenného života,“ uviedol Rybníček k 17. novembru.
Poukázal na to, že mestá a obce stoja v prvej línii demokracie. „Práve tu sa najviditeľnejšie prejavuje dôvera občanov v štát, kvalita verejných služieb aj to, či sa podarí uchrániť základné hodnoty, na ktorých stojí naša spoločnosť,“ upozornil. „Preto považujeme úctu k 17. novembru a k jeho odkazu za kľúčovú nielen pre národnú identitu, ale aj pre stabilitu a budúcnosť samospráv, našich miest,“ dodal šéf ÚMS.
ÚMS podľa jeho slov podporuje zachovanie dôstojného pripomínania 17. novembra ako štátneho sviatku a dôležitej hodnotovej pripomienky slobody a demokracie. „Odkaz 17. novembra nepatrí politikom ani inštitúciám. Patrí ľuďom, ktorí veria v slobodu, samosprávu a v krajinu, kde sa o dôležitých veciach rozhoduje otvorene, spravodlivo a s rešpektom voči občanom,“ vyhlásil Rybníček.
