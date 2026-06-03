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Únia miest Slovenska oceňuje novelu o priestupkoch i cestnej premávke
ÚMS zároveň odkazuje, že bude pri oboch zákonoch sledovať ich uplatňovanie v praxi.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Mestá musia byť pri pravidlách, ktoré ovplyvňujú život obyvateľov rešpektovaným partnerom štátu. Pripomína to Únia miest Slovenska (ÚMS). Oceňuje novelu zákona o priestupkoch i novelu zákona o cestnej premávke, ktorú v utorok (2. 6.) schválila Národná rada (NR) SR. V prípade druhej spomínanej právnej úpravy však zároveň považuje za „nešťastné“ vypustenie rozšírenia právomocí samospráv v oblasti objektívnej zodpovednosti. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.
Pri novele zákona o priestupkoch únia víta, že sankcia menších obecných prác bude môcť byť uložená až po prerokovaní s príslušnou obcou. Pre mestá bolo podľa nej od začiatku zásadné, aby nové nástroje v oblasti priestupkov zohľadňovali reálne personálne, organizačné a finančné možnosti samospráv. Oceňuje, že jej požiadavku nová právna úprava akceptovala.
„Ak má mať tento nástroj výchovný a praktický význam, musí byť jeho uplatňovanie v praxi nastavené v spolupráci so samosprávou. V praxi bude dôležité, ako bude fungovať spolupráca medzi okresnými úradmi a samosprávami. Veríme, že prípadné problémy sa podarí riešiť vzájomnou komunikáciou,“ skonštatovala výkonná viceprezidentka ÚMS Jana Červenáková.
Pri novele zákona o cestnej premávke únia oceňuje, že predkladateľ zákona, v spolupráci s mestskými odborníkmi v oblasti parkovania a dopravnej regulácie, pomohol novou právnou úpravou vyriešiť nejasnosti v oblasti parkovacej politiky, na ktoré upozorňovala prokuratúra. Podotýka, že práve skúsenosti miest z praxe sú nevyhnutné pri nastavovaní pravidiel, ktoré majú fungovať v uliciach, obytných zónach či okolí škôl, pri parkovaní i ochrane chodcov.
Únia však zároveň považuje za nešťastné, že zo schváleného znenia bolo vypustené rozšírenie právomocí samospráv v oblasti objektívnej zodpovednosti. Pripomína, že navrhnutá úprava bola výsledkom odbornej diskusie medzi štátom a samosprávami a jej vypustenie oslabuje výsledok partnerskej práce aj možnosti miest účinnejšie chrániť obyvateľov.
„Mestá najlepšie poznajú svoje územie, dopravné problémy aj miesta, kde je potrebné posilniť bezpečnosť a poriadok. Ak im zákon nedá dostatočné nástroje, občania v mestách nebudú mať takú mieru ochrany, akú by si zaslúžili,“ podotkla Červenáková s tým, že schválenú právnu úpravu vyhodnotia podľa jej praktických výsledkov. Ak sa podľa nej ukáže, že pre zlepšenie života ľudí v mestách je potrebná ďalšia zmena, avizuje opätovné otvorenie požiadavky.
ÚMS zároveň odkazuje, že bude pri oboch zákonoch sledovať ich uplatňovanie v praxi. Za kľúčové považuje, aby štát pri ďalších úpravách pravidiel, ktoré sa priamo premietajú do života v mestách, vnímal samosprávy ako odborného a rovnocenného partnera, ktorý najlepšie pozná svoje územie a potreby svojich obyvateľov.
Pri novele zákona o priestupkoch únia víta, že sankcia menších obecných prác bude môcť byť uložená až po prerokovaní s príslušnou obcou. Pre mestá bolo podľa nej od začiatku zásadné, aby nové nástroje v oblasti priestupkov zohľadňovali reálne personálne, organizačné a finančné možnosti samospráv. Oceňuje, že jej požiadavku nová právna úprava akceptovala.
„Ak má mať tento nástroj výchovný a praktický význam, musí byť jeho uplatňovanie v praxi nastavené v spolupráci so samosprávou. V praxi bude dôležité, ako bude fungovať spolupráca medzi okresnými úradmi a samosprávami. Veríme, že prípadné problémy sa podarí riešiť vzájomnou komunikáciou,“ skonštatovala výkonná viceprezidentka ÚMS Jana Červenáková.
Pri novele zákona o cestnej premávke únia oceňuje, že predkladateľ zákona, v spolupráci s mestskými odborníkmi v oblasti parkovania a dopravnej regulácie, pomohol novou právnou úpravou vyriešiť nejasnosti v oblasti parkovacej politiky, na ktoré upozorňovala prokuratúra. Podotýka, že práve skúsenosti miest z praxe sú nevyhnutné pri nastavovaní pravidiel, ktoré majú fungovať v uliciach, obytných zónach či okolí škôl, pri parkovaní i ochrane chodcov.
Únia však zároveň považuje za nešťastné, že zo schváleného znenia bolo vypustené rozšírenie právomocí samospráv v oblasti objektívnej zodpovednosti. Pripomína, že navrhnutá úprava bola výsledkom odbornej diskusie medzi štátom a samosprávami a jej vypustenie oslabuje výsledok partnerskej práce aj možnosti miest účinnejšie chrániť obyvateľov.
„Mestá najlepšie poznajú svoje územie, dopravné problémy aj miesta, kde je potrebné posilniť bezpečnosť a poriadok. Ak im zákon nedá dostatočné nástroje, občania v mestách nebudú mať takú mieru ochrany, akú by si zaslúžili,“ podotkla Červenáková s tým, že schválenú právnu úpravu vyhodnotia podľa jej praktických výsledkov. Ak sa podľa nej ukáže, že pre zlepšenie života ľudí v mestách je potrebná ďalšia zmena, avizuje opätovné otvorenie požiadavky.
ÚMS zároveň odkazuje, že bude pri oboch zákonoch sledovať ich uplatňovanie v praxi. Za kľúčové považuje, aby štát pri ďalších úpravách pravidiel, ktoré sa priamo premietajú do života v mestách, vnímal samosprávy ako odborného a rovnocenného partnera, ktorý najlepšie pozná svoje územie a potreby svojich obyvateľov.