ÚMS: Projekt Klimasken sa rozširuje do miest Stará Turá a Lučenec
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Projekt Klimasken sa rozširuje do miest Stará Turá a Lučenec. Zároveň vstupuje do novej fázy ako Klimasken 2.0. Mestám prinesie presnejšie dáta o klimatických rizikách, praktickejšie návrhy opatrení pre konkrétne lokality a návrh riešení v oblasti energetiky a energetického manažmentu. TASR o tom informovala hovorkyňa Únie miest Slovenska (ÚMS) Daniela Piršelová.
„ÚMS dlhodobo pomáha členským mestám hľadať praktické riešenia klimatickej zmeny. Nástroj Klimasken sa už osvedčil v praxi. Cieľom projektu je pomáhať mestám pripravovať sa na klimatické riziká odborne, efektívne a s dôrazom na reálne potreby územia aj obyvateľov,“ uviedla Piršelová.
Projekt Klimasken 2.0. mestám podľa únie prinesie spresnenie vybraných indikátorov, lokalizáciu klimatických ohrození a rizík v území, mapové výstupy pre citlivé lokality a zraniteľné skupiny, ako aj silnejšiu prioritizáciu adaptačných opatrení. Súčasťou Klimaskenu 2.0 je aj rozšírenie projektu o oblasť energetiky, priblížila hovorkyňa. Tvrdí, že mestá získajú praktický rámec pre systematický zber energetických dát a návrh jednoduchého systému energetického manažmentu. Tieto nástroje zároveň umožnia mestám pripraviť a realizovať mitigačné opatrenia, najmä v oblasti znižovania spotreby energie a podpory využívania obnoviteľných zdrojov.
„Chceme sa rozhodovať na základe dát, nie odhadov. Potrebujeme presnejšie vedieť, ktoré oblasti sú z pohľadu klimatických rizík najcitlivejšie a kde majú opatrenia najväčší praktický význam pre naše mesto a našich obyvateľov. Vítame, že presne na tieto potreby reflektuje projekt ÚMS,“ povedal primátor Starej Turej Leopold Barszcz.
Primátorka Lučenca Alexandra Pivková si myslí, že mesto potrebuje mať kvalitný odborný podklad pre ďalšie rozhodnutia a investície. K tomu patria konkrétnejšie dáta, jasnejšie priority a návrhy opatrení, ktoré budú použiteľné v praxi, a práve v tom vidí prínos projektu, podotkla.
Team Klimaskenu 2.0 prizval podľa Piršelovej do rozšírenej spolupráce aj klimatológa Jozefa Pecha z regionálneho klimatologického inštitútu. „Samosprávy dnes potrebujú čo najpresnejšie regionálne a lokálne dáta, aby vedeli správne pomenovať riziká a vybrať opatrenia, ktoré budú mať najväčší efekt v ich území,“ poznamenal Pecho.
Odborným tímom Klimaskenu 2.0 sú expertka ÚMS pre adaptáciu na klimatickú zmenu a spoluautorka nástroja Klimasken Zuzana Hudeková, expertka pre cirkulárnu ekonomiku a udržateľnosť z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky Ivana Maleš, poradkyňa ÚMS pre energetiku Martina Repíková a Piršelová, poradkyňa pre komunikáciu klimatickej krízy - výzvy.