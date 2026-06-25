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ÚMS: Rozhodnutie ÚS zmení zaužívané fungovanie samosprávy v Bratislave
Ústavný súd v stredu rozhodol, že časť zákona o hlavnom meste SR Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná.
Autor TASR
Bratislava 25. júna (TASR) - Stredajšie (24. 6.) rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR bude podľa Únie miest Slovenska (ÚMS) viesť k zmene zaužívaného princípu fungovania samosprávy v celom hlavnom meste SR Bratislava. Menšie mestské časti totiž nebudú musieť mať v bratislavskom mestskom zastupiteľstve žiadneho svojho poslanca. V reakcii na rozhodnutie ÚS k zákonu o hlavnom meste SR Bratislave to pre TASR uviedla hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová. Únia dodala, že podrobný obsah rozhodnutia ÚS zatiaľ nepozná.
„Sme presvedčení, že hlavné mesto Bratislava sa po podrobnom zoznámení sa s rozhodnutím Ústavného súdu vysporiada s novým právnym stavom tak, aby voľby do samosprávnych organov nemohli byť spochybnené. Dôsledkom rozhodnutia Ústavného súdu však bude, že menšie mestské časti už nemusia mať v mestskom zastupiteľstve žiadneho svojho poslanca, čo zásadne zmení zaužívaný princíp fungovania samosprávy v celom hlavnom meste,“ skonštatovala Piršelová.
Ústavný súd v stredu rozhodol, že časť zákona o hlavnom meste SR Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. V tejto časti tak ÚS vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského.
Ústavný súd zároveň nevyhovel návrhu generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku, ktorý napadol ako protiústavnú časť zákona o meste Košice. Sporné ustanovenia z novely zákona z roku 2023 umožnili zrušenie alebo zlúčenie mestskej časti Košíc bez konania miestneho referenda. „Toto rozhodnutie na voľby do samosprávnych orgánov nemá vplyv. Novely zákona o meste Košice sa objavujú pravidelne, čo dokazuje, že aktuálna situácia nie je ideálna,“ upozornila únia miest. „Dôležité je, aby akékoľvek zmeny vychádzali z objektívnych údajov a požiadaviek a boli v prospech občanov mesta,“ dodala.
Vzhľadom na to, že termín volieb do orgánov územnej samosprávy už bol vyhlásený, samosprávy budú musieť podľa ÚMS zosúladiť určenie volebných obvodov v súlade so zákonnými požiadavkami v čo najkratšom čase, v prípade nutnosti aj zmeniť potrebné všeobecne záväzné nariadenie.
„Sme presvedčení, že hlavné mesto Bratislava sa po podrobnom zoznámení sa s rozhodnutím Ústavného súdu vysporiada s novým právnym stavom tak, aby voľby do samosprávnych organov nemohli byť spochybnené. Dôsledkom rozhodnutia Ústavného súdu však bude, že menšie mestské časti už nemusia mať v mestskom zastupiteľstve žiadneho svojho poslanca, čo zásadne zmení zaužívaný princíp fungovania samosprávy v celom hlavnom meste,“ skonštatovala Piršelová.
Ústavný súd v stredu rozhodol, že časť zákona o hlavnom meste SR Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. V tejto časti tak ÚS vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského.
Ústavný súd zároveň nevyhovel návrhu generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku, ktorý napadol ako protiústavnú časť zákona o meste Košice. Sporné ustanovenia z novely zákona z roku 2023 umožnili zrušenie alebo zlúčenie mestskej časti Košíc bez konania miestneho referenda. „Toto rozhodnutie na voľby do samosprávnych orgánov nemá vplyv. Novely zákona o meste Košice sa objavujú pravidelne, čo dokazuje, že aktuálna situácia nie je ideálna,“ upozornila únia miest. „Dôležité je, aby akékoľvek zmeny vychádzali z objektívnych údajov a požiadaviek a boli v prospech občanov mesta,“ dodala.
Vzhľadom na to, že termín volieb do orgánov územnej samosprávy už bol vyhlásený, samosprávy budú musieť podľa ÚMS zosúladiť určenie volebných obvodov v súlade so zákonnými požiadavkami v čo najkratšom čase, v prípade nutnosti aj zmeniť potrebné všeobecne záväzné nariadenie.