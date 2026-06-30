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ÚMS: Rozvoj dobrovoľníctva v mestách si žiada systematickú podporu
ÚMS sa v rámci Medzinárodného roka dobrovoľníctva pre udržateľný rozvoj 2026 aktívne zapája do podpory a rozvoja dobrovoľníctva v mestách.
Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Mestá zapájajú dobrovoľníkov najmä do komunitných, kultúrnych, športových, sociálnych a environmentálnych aktivít. Vo väčšine samospráv však dobrovoľníctvo naďalej stojí predovšetkým na spontánnych iniciatívach a len zriedkavo je pevnou súčasťou strategických dokumentov, personálnych kapacít a rozpočtov miest. Upozornila na to Únia miest Slovenska (ÚMS).
Odvolala sa pritom na prieskum, na ktorom sa únia podieľa spolu s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií Slovenska, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Výsledkom bude analýza stavu dobrovoľníctva, ktorá by mala slúžiť na zmenu legislatívy pre podporu dobrovoľníctva na Slovensku.
„Dobrovoľníctvo prináša do miest nielen konkrétnu pomoc, ale predovšetkým spája ľudí, posilňuje vzťahy a vytvára pocit spolupatričnosti. Našou ambíciou je, aby nebolo odkázané iba na nadšenie jednotlivcov, ale aby mestá mali vytvorené podmienky na jeho dlhodobú a systematickú podporu,“ uviedla odborníčka ÚMS pre školstvo a sociálne veci Mária Wagingerová.
ÚMS sa v rámci Medzinárodného roka dobrovoľníctva pre udržateľný rozvoj 2026 aktívne zapája do podpory a rozvoja dobrovoľníctva v mestách. Hovorkyňa únie Daniela Piršelová upozornila, že členské mestá ÚMS organizujú dobrovoľnícke upratovania, výsadbu zelene, revitalizáciu verejných priestranstiev, pomoc seniorom, komunitné podujatia či aktivity v zariadeniach sociálnych služieb. „Spolupracujú pritom so školami, občianskymi združeniami, kultúrnymi inštitúciami aj miestnymi firmami. Viaceré sa pravidelne zapájajú aj do celoslovenských iniciatív Týždeň dobrovoľníctva a Naše mesto,“ priblížila.
Zvýraznila aj význam dobrovoľníctva pri pomoci zraniteľným skupinám. Poukázala pri tom na sieť integračných centier Bezpečný bod, ktorá od júna 2025 prepája mestá, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie a dobrovoľníkov pri poskytovaní pomoci cudzincom a ďalším obyvateľom v náročných životných situáciách. „Hlavným cieľom siete centier Bezpečný bod je pomôcť existujúcim centrám v posilnení vzájomnej spolupráce, zvyšovaní štandardov a efektívnejšej koordinácii,“ uviedla Piršelová o projekte, ktorej koordinátorom je ÚMS, pričom zámer podporil aj Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Zapojené sú centrá podpory a integrácie utečencov a ľudí s cudzineckým pôvodom v Bratislave, Nitre, Trnave, Žiline, Košiciach, Prešove a Michalovciach.
Odvolala sa pritom na prieskum, na ktorom sa únia podieľa spolu s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií Slovenska, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Výsledkom bude analýza stavu dobrovoľníctva, ktorá by mala slúžiť na zmenu legislatívy pre podporu dobrovoľníctva na Slovensku.
„Dobrovoľníctvo prináša do miest nielen konkrétnu pomoc, ale predovšetkým spája ľudí, posilňuje vzťahy a vytvára pocit spolupatričnosti. Našou ambíciou je, aby nebolo odkázané iba na nadšenie jednotlivcov, ale aby mestá mali vytvorené podmienky na jeho dlhodobú a systematickú podporu,“ uviedla odborníčka ÚMS pre školstvo a sociálne veci Mária Wagingerová.
ÚMS sa v rámci Medzinárodného roka dobrovoľníctva pre udržateľný rozvoj 2026 aktívne zapája do podpory a rozvoja dobrovoľníctva v mestách. Hovorkyňa únie Daniela Piršelová upozornila, že členské mestá ÚMS organizujú dobrovoľnícke upratovania, výsadbu zelene, revitalizáciu verejných priestranstiev, pomoc seniorom, komunitné podujatia či aktivity v zariadeniach sociálnych služieb. „Spolupracujú pritom so školami, občianskymi združeniami, kultúrnymi inštitúciami aj miestnymi firmami. Viaceré sa pravidelne zapájajú aj do celoslovenských iniciatív Týždeň dobrovoľníctva a Naše mesto,“ priblížila.
Zvýraznila aj význam dobrovoľníctva pri pomoci zraniteľným skupinám. Poukázala pri tom na sieť integračných centier Bezpečný bod, ktorá od júna 2025 prepája mestá, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie a dobrovoľníkov pri poskytovaní pomoci cudzincom a ďalším obyvateľom v náročných životných situáciách. „Hlavným cieľom siete centier Bezpečný bod je pomôcť existujúcim centrám v posilnení vzájomnej spolupráce, zvyšovaní štandardov a efektívnejšej koordinácii,“ uviedla Piršelová o projekte, ktorej koordinátorom je ÚMS, pričom zámer podporil aj Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Zapojené sú centrá podpory a integrácie utečencov a ľudí s cudzineckým pôvodom v Bratislave, Nitre, Trnave, Žiline, Košiciach, Prešove a Michalovciach.