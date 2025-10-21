< sekcia Regióny
ÚMS: Stretnutím na MV sa otvoril dialóg o bezpečnosti v mestách
Za potrebné považuje únia aj vytvorenie jasných zákonov a pravidiel, ktoré budú platiť pre všetkých.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Utorňajším stretnutím zástupcov Únie miest Slovenska (ÚMS) na Ministerstve vnútra (MV) SR sa otvoril dialóg medzi samosprávami a štátom o bezpečnosti v mestách na Slovensku. ÚMS tento krok vníma pozitívne. Debatu však bude potrebné viesť aj s rezortom spravodlivosti, v ktorého rukách sú legislatívne zmeny Trestného zákona. Pomôže však aj zákon o obecnej polícii z dielne ministerstva vnútra. Za rovnako dôležité považuje únia aj pokračovanie miestnych občianskych a poriadkových služieb (MOPS).
„Vnímame veľmi pozitívne, že sme otvorili dialóg ohľadom bezpečnosti nielen v našich mestách, ale na celom Slovensku. Jasne sme si vysvetlili, že potrebujeme nastaviť nový legislatívny rámec,“ skonštatoval primátor Nitry Marek Hattas.
Za potrebné považuje únia aj vytvorenie jasných zákonov a pravidiel, ktoré budú platiť pre všetkých. Potrebné je taktiež zjednodušenie nahlasovania priestupkov. ÚMS poukazuje na veľkú frustráciu i to, že mnohé dáta, ktorými argumentuje štát, sú „strašne nepresné.“
Na najbližšie stretnutie chce preto únia pozvať aj ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), účasť na ňom mala prisľúbiť aj policajná prezidentka Jana Maškarová. Snahou bude podľa prezidenta ÚMS a primátora Trenčína Richarda Rybníčka presvedčiť ministra, že absolútnym základom na riešenie situácie je minimálne systém trikrát a dosť alebo zníženie finančnej sadzby. „Musíme vysvetliť, čo sa momentálne deje v teréne. Jednoducho je iná vec, čo minister hovorí z hľadiska štatistík a iná vec je realita,“ zdôraznil Rybníček.
Na stretnutí otvorili viacero tém. Jednou z nich bol aj zákon o obecnej polícii, ktorého predloženie avizuje rezort v novembri. Zákon má pomôcť zvýšiť kompetencie mestským políciám. Za dôležité považujú primátori aj dohodu o tom, že na kľúčové rokovania krajských riaditeľov polície budú prizývaní aj náčelníci mestských polícií v danom regióne.
Za rovnako dôležité považuje ÚMS ponechanie MOPS, ktoré pomáhajú s bezpečnosťou najmä pri marginalizovaných skupinách. Ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý) preto plánujú vyzvať, aby sa v ich financovaní pokračovalo z eurofondov. Samosprávy to financovať nedokážu. V opačnom prípade sa môže situácia v niektorých lokalitách zhoršiť radikálne. Avizované žandárske hliadky môžu byť dobrým krokom, avšak MOPS nenahradia.
Na dôležitosť takýchto hliadok poukazuje aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško. Projekt považuje za dobrý, keďže tam, kde hliadky fungujú, sa znížila kriminalita a je poriadok. Verí, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyčlení financie - ak nie celú, aspoň časť sumy. „Čakáme, aký bude výsledok,“ podotkol Daško.
Stretnutie s ÚMS hodnotí Maškarová ako veľmi konštruktívne. „Všetci sme sa zhodli, že bezpečnosť nie je samozrejmosť, ale je to spolupráca všetkých zložiek, čiže štátu, obce, ale aj občana,“ zhodnotila Maškarová.
Predostreté boli podľa nej jednotlivé problémy, nielen tie spojené s pocitovou bezpečnosťou, ale aj bezpečnosťou, o ktorej sa hovorí dlhodobo, a to krádeže v maloobchodoch a celkovo majetková kriminalita. Poukázala na preventívno-bezpečnostné akcie, ocenila spoluprácu s maloobchodmi. Deklaruje, že polícia by v tomto smere chcela spolupracovať aj s mestami, prisľúbila preto koordinačné stretnutia. Kriminalitu označila za dynamickú.
Zhodli sa tiež na potrebe kvalitnej legislatívy. Apelovať chce napríklad na zlepšenie technicko-administratívnych úkonov v rámci priestupkového konania. Na otázku, či by nepomohla zmena legislatívy, odpovedala, že polícia musí rešpektovať legislatívu tak, ako je nastavená. Otázku bezpečnosti treba smerovať podľa nej aj na občanov, keďže nemožno podporovať protiprávne konania. „Mali by sme zvýšiť povedomie, aby sme toto nerobili, že to nie je správne. Poďme sa všetci vzájomne sústrediť na toto, že odsúďme také konanie,“ poznamenala Maškarová.
O citeľnom znížení bezpečnosti v prostredí miest a obcí hovorili v pondelok (20. 10.) aj predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska. Upozornili na nárast drobnej kriminality, ktorý dávajú do súvislosti s novelou Trestného zákona i výrazným podstavom príslušníkov štátnej polície. Poukázali zároveň na riziko zhoršenia súčasného stavu.
„Vnímame veľmi pozitívne, že sme otvorili dialóg ohľadom bezpečnosti nielen v našich mestách, ale na celom Slovensku. Jasne sme si vysvetlili, že potrebujeme nastaviť nový legislatívny rámec,“ skonštatoval primátor Nitry Marek Hattas.
Za potrebné považuje únia aj vytvorenie jasných zákonov a pravidiel, ktoré budú platiť pre všetkých. Potrebné je taktiež zjednodušenie nahlasovania priestupkov. ÚMS poukazuje na veľkú frustráciu i to, že mnohé dáta, ktorými argumentuje štát, sú „strašne nepresné.“
Na najbližšie stretnutie chce preto únia pozvať aj ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), účasť na ňom mala prisľúbiť aj policajná prezidentka Jana Maškarová. Snahou bude podľa prezidenta ÚMS a primátora Trenčína Richarda Rybníčka presvedčiť ministra, že absolútnym základom na riešenie situácie je minimálne systém trikrát a dosť alebo zníženie finančnej sadzby. „Musíme vysvetliť, čo sa momentálne deje v teréne. Jednoducho je iná vec, čo minister hovorí z hľadiska štatistík a iná vec je realita,“ zdôraznil Rybníček.
Na stretnutí otvorili viacero tém. Jednou z nich bol aj zákon o obecnej polícii, ktorého predloženie avizuje rezort v novembri. Zákon má pomôcť zvýšiť kompetencie mestským políciám. Za dôležité považujú primátori aj dohodu o tom, že na kľúčové rokovania krajských riaditeľov polície budú prizývaní aj náčelníci mestských polícií v danom regióne.
Za rovnako dôležité považuje ÚMS ponechanie MOPS, ktoré pomáhajú s bezpečnosťou najmä pri marginalizovaných skupinách. Ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý) preto plánujú vyzvať, aby sa v ich financovaní pokračovalo z eurofondov. Samosprávy to financovať nedokážu. V opačnom prípade sa môže situácia v niektorých lokalitách zhoršiť radikálne. Avizované žandárske hliadky môžu byť dobrým krokom, avšak MOPS nenahradia.
Na dôležitosť takýchto hliadok poukazuje aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško. Projekt považuje za dobrý, keďže tam, kde hliadky fungujú, sa znížila kriminalita a je poriadok. Verí, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyčlení financie - ak nie celú, aspoň časť sumy. „Čakáme, aký bude výsledok,“ podotkol Daško.
Stretnutie s ÚMS hodnotí Maškarová ako veľmi konštruktívne. „Všetci sme sa zhodli, že bezpečnosť nie je samozrejmosť, ale je to spolupráca všetkých zložiek, čiže štátu, obce, ale aj občana,“ zhodnotila Maškarová.
Predostreté boli podľa nej jednotlivé problémy, nielen tie spojené s pocitovou bezpečnosťou, ale aj bezpečnosťou, o ktorej sa hovorí dlhodobo, a to krádeže v maloobchodoch a celkovo majetková kriminalita. Poukázala na preventívno-bezpečnostné akcie, ocenila spoluprácu s maloobchodmi. Deklaruje, že polícia by v tomto smere chcela spolupracovať aj s mestami, prisľúbila preto koordinačné stretnutia. Kriminalitu označila za dynamickú.
Zhodli sa tiež na potrebe kvalitnej legislatívy. Apelovať chce napríklad na zlepšenie technicko-administratívnych úkonov v rámci priestupkového konania. Na otázku, či by nepomohla zmena legislatívy, odpovedala, že polícia musí rešpektovať legislatívu tak, ako je nastavená. Otázku bezpečnosti treba smerovať podľa nej aj na občanov, keďže nemožno podporovať protiprávne konania. „Mali by sme zvýšiť povedomie, aby sme toto nerobili, že to nie je správne. Poďme sa všetci vzájomne sústrediť na toto, že odsúďme také konanie,“ poznamenala Maškarová.
O citeľnom znížení bezpečnosti v prostredí miest a obcí hovorili v pondelok (20. 10.) aj predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska. Upozornili na nárast drobnej kriminality, ktorý dávajú do súvislosti s novelou Trestného zákona i výrazným podstavom príslušníkov štátnej polície. Poukázali zároveň na riziko zhoršenia súčasného stavu.