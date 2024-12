Úmyselne páchal trestnú činnosť, Erik strávi Vianoce za mrežami

Bratislava 19. decembra (TASR) - Polícia obvinila 27-ročného muža z Bratislavy, ktorý v bratislavskej mestskej časti Trnávka zobral bez súhlasu poškodeného jeho auto a jazdil napriek zákazu. O pár dní neskôr mal dotyčný vniknúť na súkromný pozemok jedného z rodinných domov v Stupave a pokúsiť sa dostať do domu cez uzamknuté pivničné okná a vchodové dvere. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.



Obvinený si to mal s autom namieriť z Trnávky do Stupavy. "Jeho jazdu ukončili až policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Malackách," priblížila hovorkyňa. Muž bol zadržaný a následne obvinený. Po vykonaní procesných úkonov bol prepustený na slobodu.



"Hneď v noci z pondelka (16. 12.) na utorok (17. 12.) krátko po polnoci si to Erik zasa namieril do jedného z rodinných domov v Stupave, kde mal vniknúť na súkromný pozemok a pokúsiť sa dostať do domu cez uzamknuté pivničné okná a vchodové dvere. Toto sa mu však nepodarilo, keďže pri tomto konaní bol zadržaný opäť policajtmi Okresného riaditeľstva PZ v Malackách," doplnila hovorkyňa. Na obvineného bol spracovaný návrh na väzobné stíhanie. Za toto konanie mu hrozí trest odňatia slobody na jeden rok až päť rokov.