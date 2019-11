POLÍCIA: Úmyselné podpálenie chlapca sa nepotvrdilo, išlo o detskú hru

Smižany 20. novembra (TASR) - Úmyselné podpálenie chlapca, ku ktorému malo dôjsť v Smižanoch v Spišskonovoveskom okrese v utorok (19. 11.) večer, sa nepotvrdilo. Polícia na profile na sociálnej sieti informovala, že išlo o neopatrnú detskú hru s horľavinou.



"Za doposiaľ presne nezistených okolností došlo k popáleniu 11-ročného chlapca vo dvore rodinného domu v obci Smižany. Prvotné informácie, ktoré polícii oznámil otec zraneného dieťaťa, boli následne ihneď dôkladne preverené. V tomto prípade sa však úmyselné konanie nepotvrdilo," uvádza polícia s tým, že podľa doterajších zistení skupinka maloletých chlapcov neopatrne manipulovala s doposiaľ nezistenou horľavinou, ktorú našli vo fľaši. Zapálili ju a položenú na zemi sledovali, ako horí. Jeden z nich do horiacej fľaše kopol, následkom čoho časť horľavej látky zasiahla odev poškodeného 11-ročného chlapca a oblečenie začalo horieť.



Chlapec podľa polície utrpel popáleniny na viacerých častiach tela s dobou liečenia približne šesť týždňov. So zraneniami bol prevezený do košickej nemocnice.



Polícia miesto udalosti dôkladne zadokumentovala, zaistila kriminalistické stopy, ktoré budú podrobené expertíze. V danej veci zároveň začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Bližšie okolnosti tejto udalosti sú predmetom vyšetrovania.