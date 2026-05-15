ÚMYSELNE POŠKODILI BANKOMAT: Prípad vyšetruje polícia
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 15. mája (TASR) - V piatok nadránom úmyselne poškodili bankomat v Lehote pod Vtáčnikom v okrese Prievidza. Stalo sa to po 4.00 h v budove obchodu na Námestí SNP. Udalosť pre TASR potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Trenčíne Petra Klenková s tým, že polícia po páchateľoch intenzívne pátra. Upozornili na to TV Markíza a TV Joj.
Oznámenie o poškodení bankomatu jednej z bánk v Lehote pod Vtáčnikom prijala polícia v piatok v skorých ranných hodinách na linke 158. „Na miesto udalosti boli okamžite vyslané policajné hliadky, ktoré oznámenie preverili a potvrdili. Miesto činu bezodkladne zabezpečili. Vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prievidzi,“ uviedla pre TASR Klenková.
Na miesto podľa nej privolali aj expertov z Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ, ktorí momentálne vykonávajú obhliadku a zaisťujú stopy. „Aktuálne vykonávame všetky nevyhnutné prvotné úkony. Po páchateľoch intenzívne pátrame. V súčasnosti preverujeme všetky dostupné informácie, ktoré by mohli prispieť k objasneniu prípadu,“ doplnila s tým, že ďalšie informácie polícia poskytne, len čo to procesná situácia umožní.
Polícia v súvislosti s touto udalosťou žiada verejnosť o pomoc. „Ak ste boli svedkom udalosti, všimli ste si podozrivé osoby, vozidlá alebo akékoľvek podozrivé správanie, kontaktujte políciu na čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti. Každá informácia nám môže pomôcť,“ vyzvala Klenková.
Obec na sociálnej sieti priblížila, že páchatelia pri čine použili výbušné zariadenie, ktoré spôsobilo značné poškodenie časti súkromnej budovy, kde bol bankomat umiestnený. „Na mieste aktuálne zasahuje polícia, ktorej obec poskytuje maximálnu súčinnosť. Vyšetrovacím orgánom boli odovzdané kamerové záznamy z predmetnej lokality, ako aj z ďalších častí obce. Súčinnosť poskytli aj súkromné osoby prostredníctvom svojich kamerových záznamov,“ dodala obec.
