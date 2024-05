Úmyselne zranil protihráča: Krajský súd odsúdil basketbalistu

Trenčín/Handlová 21. mája (TASR) - Basketbalistu z Českej republiky, ktorý v roku 2020 počas zápasu v Handlovej úmyselne zranil protihráča, uznal v utorok Krajský súd (KS) v Trenčíne za vinného zo spáchania zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a prečinu výtržníctva. TASR o tom informoval hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus.



"KS basketbalistovi uložil trest odňatia slobody vo výmere dva roky, pričom výkon tohto trestu podmienečne odložil na skúšobnú dobu v trvaní troch rokov. Poškodenému hráčovi je basketbalista povinný nahradiť škodu vo výške 6832,73 eura. Rozsudok odvolacieho súdu je právoplatný," uviedol Tarabus.



Ku skutku došlo 25. júla 2020 v Handlovej na Námestí baníkov počas semifinálového streetballového zápasu, ktorý organizovala Slovenská basketbalová asociácia. "Obžalovaný ako hráč tímu The Street fyzicky napadol poškodeného, hrajúceho za tím Energy Team, a to tak, že počas hry, keď sa poškodený otáčal s loptou v rukách k basketbalovému košu, rozbehol sa k nemu a pravou rukou zovretou v päsť ho jedenkrát udrel do tváre do oblasti nosa," priblížil Tarabus.



Obžalovaný poškodenému podľa neho spôsobil zlomeninu nosových kostí, zlomeninu a posun nosového septa doprava, zlomeninu vnútornej steny pravej čeľustnej dutiny, zlomeninu vnútornej steny pravej čuchovej dutiny, krvácanie pod spojovku pravého oka, podkožný krvný výron okolia pravého oka, tržne zmliaždenú ranu pravého líca a tržne zmliaždenú ranu koreňa nosa. Zranenia si podľa vyjadrenia súdu objektívne vyžiadali lekárske ošetrenie, liečenie aj pracovnú neschopnosť, pričom konaním obžalovaného bezprostredne hrozilo poškodenie dôležitého orgánu - oka.



"Senát odvolacieho súdu dospel k záveru, že obžalovaný sa dopustil konania, ktoré bezprostredne smerovalo k dokonaniu trestného činu v úmysle spáchať ťažkú ujmu na zdraví," dodal Tarabus.