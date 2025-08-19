Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Úmyselný požiar auta vo Vyšnom Kubíne: Škody sú v tisícoch eur

Snímka z miesta požiaru auta. Foto: facebook - Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne.

Autor TASR
Vyšný Kubín 19. augusta (TASR) - Príčinou pondelkového (18. 8.) nočného požiaru osobného automobilu stojaceho v blízkosti rodinného domu v katastri obce Vyšný Kubín v okrese Dolný Kubín je úmyselné zapálenie neznámou osobou. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.

Na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne. „Pred príchodom jednotky sa snažili požiar uhasiť občania štyrmi hasiacimi prístrojmi. Hasiči zasahovali dvomi vysokotlakovými prúdmi v autonómnych dýchacích prístrojoch. Následne vozidlo prekontrolovali pomocou termokamery,“ spresnili hasiči s tým, že následkom požiaru vznikla majiteľovi vozidla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 5000 eur.

