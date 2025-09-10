< sekcia Regióny
UMÝSELNÝ požiar: V Zavare podpálili auto
V čase príjazdu hasičov bolo už vozidlo celé zachvátené plameňmi.
Autor TASR
Zavar 10. septembra (TASR) - Hasiči zasahovali v stredu v skorých ranných hodinách pri požiari osobného motorového vozidla v obci Zavar v okrese Trnava. Požiar vznikol úmyselným zapálením neznámou osobou. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Na lokalizáciu a likvidáciu bolo použitých niekoľko vysokotlakových prúdov. Počas zásahu bolo horiace vozidlo monitorované pomocou termovíznej kamery. Úmyselným zapálením neznámou osobou vznikla majiteľovi škoda odhadnutá na sumu 3500 eur," uviedol HaZZ.
