Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. september 2025Meniny má Oleg
< sekcia Regióny

UMÝSELNÝ požiar: V Zavare podpálili auto

.
Snímka z miesta požiaru. Foto: Facebook Hasičský a záchranný zbor - Trnavský kraj

V čase príjazdu hasičov bolo už vozidlo celé zachvátené plameňmi.

Autor TASR
Zavar 10. septembra (TASR) - Hasiči zasahovali v stredu v skorých ranných hodinách pri požiari osobného motorového vozidla v obci Zavar v okrese Trnava. Požiar vznikol úmyselným zapálením neznámou osobou. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

V čase príjazdu hasičov bolo už vozidlo celé zachvátené plameňmi. „Na lokalizáciu a likvidáciu bolo použitých niekoľko vysokotlakových prúdov. Počas zásahu bolo horiace vozidlo monitorované pomocou termovíznej kamery. Úmyselným zapálením neznámou osobou vznikla majiteľovi škoda odhadnutá na sumu 3500 eur,“ uviedol HaZZ.

.

Neprehliadnite

Kamenický: Konsolidácia bude obsahovať 22 opatrení v sume 2,7 mld. eur

Sersen ukončil hráčsku kariéru: „Hokej mi viac dal ako zobral“

VIDEO: V Bratislave prebiehala evakuácia pre nález leteckej bomby

Pellegrini v Japonsku rokoval s premiérom Išibom