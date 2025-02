Univerzitná nemocnica sv. Michala zaviedla nutričný skríning

Bratislava 14. februára (TASR) - Na oddelení klinickej výživy a stravovania v Univerzitnej nemocnici - Nemocnici sv. Michala (UN-NsM) v Bratislave zaviedli nutričný skríning. Má pomôcť včas identifikovať riziko podvýživy u pacientov, zlepšiť ich liečebné výsledky či skrátiť dĺžku ich hospitalizácie. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Martina Šoltésová.



"Nutričný skríning umožňuje včas identifikovať pacientov s rizikom podvýživy, čo je podľa prieskumov kľúčový faktor ovplyvňujúci priebeh liečby, dĺžku hospitalizácie a celkovú prognózu pacienta," ozrejmila vedúca špecialistka pre výživu a dietetiku UN-NsM Jana Kondrcová.



Skríning zároveň pomáha predchádzať komplikáciám spojeným s dlhodobým hladovaním alebo zlou výživou, napríklad svalovej atrofii alebo oslabeniu imunity. Poskytuje aj základné informácie pre prispôsobenie nutričnej podpory konkrétnym potrebám pacienta. Odborníci tiež poukazujú na to, že adekvátna výživa podporuje celkovú fyzickú a psychickú pohodu pacienta počas hospitalizácie aj po prepustení. Rovnako, že včasné intervencie a efektívna nutričná podpora znižujú náklady spojené s komplikáciami, dlhodobou hospitalizáciou a opätovnými prijatiami do nemocnice.



"Som veľmi rád, že nutričný skríning sa stal dôležitou súčasťou starostlivosti o našich hospitalizovaných pacientov. Tento projekt nie je len o diagnostike, ale najmä o personalizovanej starostlivosti a prevencii, ktorá posúva latku poskytovanej zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici opäť na vyššiu úroveň," povedal generálny riaditeľ nemocnice Ladislav Kužela.



Pilotný projekt nutričného skríningu zaviedla UN-NsM na Internej klinike SZU a UN-NsM. "Jeho opodstatnenie potvrdzujú aj prvé výsledky z tohto pracoviska. Tie poukazujú na pomerne vysoké riziko nutričnej podvýživy pacientov. Z celkového počtu 194 sledovaných pacientov s vekovým priemerom 60 rokov vykazuje riziko podvýživy až 112 a podvýživu 54 pacientov. Normálny stav výživy bol pritom počas pilotného projektu evidovaný len u 28 pacientov, čo predstavuje 14 percent," priblížila Šoltésová.



Pre hospitalizovaných pacientov je podľa jej slov veľkým prínosom aj účasť nutričných terapeutov na vizitách, čím sa zlepšuje koordinácia starostlivosti o pacientov. "Títo odborníci zabezpečujú individuálny prístup, rýchlu intervenciu pri nutričných problémoch a edukáciu pacientov aj zdravotníckeho personálu. Rovnako plánujeme v najbližšom období rozšíriť poskytovanie zdravotnej aj nutričnej starostlivosti v rámci nutričnej ambulancie," podotkla hovorkyňa. Cieľom ambulancie je pomocou individuálneho prístupu k pacientom pomôcť zaviesť dietetické opatrenia do ich bežného života a zlepšovať tak prognózu ochorenia. Rovnako dôležitou súčasťou je aj edukácia o vplyve stravovania na zlepšenie zdravotného stavu.