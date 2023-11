UNAS bude o ďalšom postupe a prípadnej blokáde rokovať v sobotu

Vyšné Nemecké 23. novembra (TASR) - O ďalšom postupe v súvislosti s dôsledkami zrušenia povoleniek pre ukrajinských dopravcov, vrátane prípadnej protestnej blokády hraničného priechodu Vyšné Nemecké, bude Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) rozhodovať v sobotu (25. 11.). Pre TASR to povedal jej predseda Stanislav Skala.



UNAS očakáva výstup z rokovaní medzi Európskou komisiou (EK) a zástupcami Poľska a Ukrajiny, ktoré sa mali konať v stredu (22. 11.). V súvislosti s aktuálnou situáciou naďalej očakáva aj vyjadrenie Ministerstva dopravy SR. "Zároveň sa snažíme získať reakciu zo združení autodopravcov Maďarska, či dokážeme koordinovať spoločné uzatvorenie hraníc nielen medzi Slovenskom a Ukrajinou, ale aj Maďarskom a Ukrajinou," uviedol pre TASR Skala.



Ako vysvetlil, blokáda priechodu vo Vyšnom Nemeckom bude zbytočná, ak bude otvorený priechod z maďarskej strany. Preto vyzýva maďarských autodopravcov, aby sa pripojili k nespokojným poľským a slovenským kolegom. "Inak nebude mať blokáda žiadny efekt, len sa to posunie o nejakých 50 kilometrov na Čop. Zbytočne by sme spôsobili problémy tým, ktorí tam budú stáť, a obyvateľom obcí na východe Slovenska," dodal.



Mimoriadne valné zhromaždenie členov UNAS, kde sa majú dohodnúť na ďalšom postupe a koordinácii aj na medzinárodnej úrovni, sa uskutoční v sobotu vo Zvolene.



UNAS nesúhlasí s nariadením EK, ktorá po invázii ruských vojsk na Ukrajinu zrušila vydávanie povolení pre ukrajinských dopravcov na vstup do Európskej únie (EÚ). Minulý týždeň na hodinu zablokovala hraničný priechod Vyšné Nemecké, čím vyjadrila podporu poľských kolegom, protestujúcim proti liberalizácii pravidiel EÚ. Slovenskí autodopravcovia avizovali, že ak EK situáciu nebude riešiť, hranicu s Ukrajinou zablokujú úplne. Žiadajú, aby Brusel zaviedol pre ukrajinské vozidlá povolenky na prepravy, pretože európske spoločnosti im nevedia konkurovať.



Hraničný priechod Vyšné Nemecké - Užhorod čelí pre protestnú blokádu hraničných priechodov v Poľsku v uplynulých dňoch náporu kamiónovej dopravy. Pre niekoľko kilometrov dlhú kolónu, smerujúcu k východnej hranici, riadia dopravu policajti.