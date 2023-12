UNAS pokračuje v blokáde priechodu Vyšné Nemecké

Vyšné Nemecké 14. decembra (TASR) - Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) pokračuje na hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod štvrtým dňom v blokáde vstupu kamiónovej dopravy z Ukrajiny na územie SR. Od stredy (13. 12.) 19.00 h došlo k čiastočnému uvoľneniu a protestujúci púšťajú cez hranicu dva kamióny za hodinu. TASR to potvrdil podpredseda UNAS Rastislav Čurma.



"Prešli sme do režimu dva kamióny za hodinu. Ideme ďalej v tomto režime, lebo ten tlak je prílišný a zo všetkých strán," uviedol. Protestná blokáda spustená v pondelok (11. 12.) popoludní tak zatiaľ stále trvá do odvolania.



Čurma tiež potvrdil, že blokáda sa nevzťahuje na kamióny s registráciou v EÚ. "My sme nikdy neblokovali kamióny s registráciou v EÚ, ale ukrajinská strana to odignorovala a nepúšťala žiadne autá," povedal.



UNAS sa blokádou pripojila k protestom kolegov v Poľsku aj Maďarsku proti zrušeniu povoleniek pre ukrajinských autodopravcov v Európskej únii. Osobná doprava na hraničnom priechode Vyšné Nemecké nie je blokádou obmedzovaná, rovnako ani výstup nákladných vozidiel zo SR na Ukrajinu.



K požiadavkám protestujúcich patrí vypovedanie dohody medzi EÚ a Ukrajinou o cestnej nákladnej doprave, ktorá podľa UNAS "devastačne narušila pomer obchodu a vykonaných prepráv medzi Slovenskom a Ukrajinou v neprospech slovenských dopravcov". Žiadajú tiež zavedenie prepravných povolení pre ukrajinských dopravcov či vylúčenie povinnosti registrácie pre prázdne nákladné autá z EÚ prichádzajúce z Ukrajiny na Slovensko v aplikácii "e-čerga".