UNB aj NÚDCH budú počas veľkonočných sviatkov fungovať štandardne

Bratislava 6. apríla (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) bude počas veľkonočných sviatkov fungovať v štandardnom režime. Rovnako je pripravený postarať sa o pacientov na Veľkú noc aj Národný ústav detských chorôb (NÚDCH). Pre TASR to potvrdili hovorkyne zdravotníckych zariadení.



"V tomto období očakávame vyšší počet návštev na oddelení urgentného príjmu (OUP). Už v týchto dňoch sledujeme pozvoľný nárast pacientov na OUP, kde lekári denne ošetria okolo 150 - 200 detí. Môžeme očakávať, že počas sviatkov vyhľadá pomoc na OUP okolo 800 detí," uviedla hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.



Pacienti podľa jej slov najčastejšie prichádzajú so zvýšenou teplotou, akútnymi respiračnými infektmi či tráviacimi ťažkosťami. Časté sú tiež otravy liekmi u starších detí. "V týchto dňoch sledujeme o niečo menej alergických reakcií, a tiež trvalo menej intoxikácií alkoholom," skonštatovala. Úrazy sa najčastejšie týkajú pádov z preliezok, kolobežiek, bicyklov a korčulí. "Najčastejšie sú to úrazy hlavy a horných končatín," dodala.



V druhej polovici sviatkov NÚDCH očakáva aj zdravotné problémy spôsobené diétnymi chybami a odchýlkami od pravidelných stravovacích návykov, akými sú bolesti brucha, ťažoba, vracanie, prípadne hnačky.



V UNB bude poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti zabezpečené v plnom rozsahu a nepretržite. "Čo sa týka zdravotných problémov, s ktorými chodia pacienti na centrálnych príjmoch počas veľkonočných sviatkov, nedá sa povedať, že by sa líšili od tých ťažkostí, s ktorými sa naši zdravotníci stretávajú počas celého roka," priblížila hovorkyňa UNB Eva Kliská. Počet pacientov je podľa nej cez sviatky vyšší, pretože mnohí prichádzajú s ťažkosťami, ktorých riešenie si často nechávajú na poslednú chvíľu.



Návštevné hodiny sú v UNB povolené v stredu, sobotu a v nedeľu od 15.00 do 17.00 h. Na COVID oddeleniach návštevy povolené nie sú. "Vzhľadom k epidemiologickej situácii môžu byť návštevné dni upravené, preto odporúčame ľuďom, ktorí chcú svojich blízkych v nemocnici navštíviť, aby sa najskôr informovali u personálu na oddelení," doplnila Kliská.