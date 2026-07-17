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Bombová hrozba v UNB sa nepotvrdila, prípad sa rieši

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Keďže nebolo zrejmé miesto uloženia údajného systému, policajti vykonali potrebné úkony v úzkej súčinnosti s krízovým riadením Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Autor TASR
,aktualizované 
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Bratislava 17. júla (TASR) - Bombová hrozba, ktorú nahlásil v piatok ráno anonym v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB), sa nepotvrdila. Pre TASR to uviedol bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Prípadom sa zaoberajú policajti.

Dnes v ranných hodinách sme na linke 158 prijali oznámenie o údajnom uložení výbušného systému, ktoré bolo doručené elektronickou cestou. Keďže nebolo zrejmé miesto uloženia údajného systému, policajti vykonali potrebné úkony v úzkej súčinnosti s krízovým riadením Univerzitnej nemocnice Bratislava. Prehliadky sa skončili s negatívnym výsledkom, prípadom sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II,“ ozrejmil pre TASR Szeiff.

Na bombovú hrozbu upozornil portál noviny.sk, hovorkyňa UNB Eva Kliská priblížila, že UNB k evakuácii nepristúpila.
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