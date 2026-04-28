UNB bude 8. mája poskytovať iba akútnu zdravotnú starostlivosť
Pacienti, ktorí mali 8. mája plánovaný operačný výkon, plánovanú hospitalizáciu, objednané ambulantné vyšetrenie alebo SVaLZ výkon či vyšetrenie, sú informovaní o zrušení tohto termínu.
Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) bude 8. mája poskytovať iba akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Eva Kliská.
„Pacienti, ktorí mali 8. mája plánovaný operačný výkon, plánovanú hospitalizáciu, objednané ambulantné vyšetrenie alebo SVaLZ (Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, pozn. TASR) výkon či vyšetrenie, sú informovaní o zrušení tohto termínu, zároveň je pacientom ponúknutý najbližší náhradný termín,“ ozrejmila pre TASR Kliská.
„Pacienti, ktorí mali 8. mája plánovaný operačný výkon, plánovanú hospitalizáciu, objednané ambulantné vyšetrenie alebo SVaLZ (Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, pozn. TASR) výkon či vyšetrenie, sú informovaní o zrušení tohto termínu, zároveň je pacientom ponúknutý najbližší náhradný termín,“ ozrejmila pre TASR Kliská.