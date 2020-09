UNB vy chcela eurofondy využiť na vybudovanie centrálnych príjmov

Bratislava 7. septembra (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) by chcela využiť eurofondy viazané na činnosti súvisiace s pacientmi s ochorením COVID-19, predovšetkým na vybudovanie a dovybavenie centrálnych príjmov vo svojich nemocniciach, kde plánuje vytvoriť takzvané červené zóny. Pre TASR to uviedla jej hovorkyňa Eva Kliská.



"UNB ako najväčšia slovenská nemocnica, ktorá slúži celému bratislavskému kraju, čo je spádová oblasť pre približne 800.000 ľudí, veľmi víta a oceňuje tento krok Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR," povedala.



Ako dalej uviedla, financie by chceli využiť aj v nemocnici na bratislavských Kramároch. Na ochorenie COVID-19 sa práve tu podľa Kliskej testuje najviac ľudí na Slovensku. UNB má preto ambíciu rozšíriť testovacie kapacity a vybudovať drive-through.



"Z prostriedkov eurofondov by sme chceli zakúpiť aj veľmi dôležité prístroje, ktoré slúžia na rýchlu diagnostiku PCR na rozlíšenie chrípky a ochorenia COVID-19, tiež na nákup dezinfekčných prostriedkov a ochranných pomôcok," doplnila.



Celý proces je podľa Kliskej v štádiu prípravy. Preto je v tejto chvíli podľa jej slov predčasné hovoriť o konkrétnom termíne odovzdania projektov.



Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) ešte koncom augusta informoval, že slovenské nemocnice sa môžu uchádzať o 48 miliónov eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Určené sú pre 49 subjektov hospodárskej mobilizácie, ktoré boli v prvej línii v boji s novým koronavírusom. Svoje žiadosti môžu predkladať priebežne do konca roka.



Prostriedky budú môcť tieto nemocnice čerpať na nákup a vybavenie na zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých na ochorenie COVID-19. Budú však musieť splniť podmienku vypracovania projektu na výstavbu mobilných odberových miest. Viaceré ich však už majú podľa Krajčího vybudované. Financie sa budú môcť použiť na výstavbu alebo dobudovanie oddelení v súvislosti s pandémiou či na osobné ochranné a dezinfekčné prostriedky.



Tieto prostriedky budú môcť podľa šéfa rezortu zdravotníctva čerpať aj také nemocnice, ktoré boli v minulosti v hospodárskych ťažkostiach, čiže nemohli byť zaradené do európskych výziev.