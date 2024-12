Univerzitná nemocnica Bratislava eviduje 341 výpovedí z nadčasov

Bratislava 16. decembra (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) k pondelku eviduje už 341 výpovedí lekárov z nočných a víkendových služieb. Služby v nemocnici sú zabezpečené do utorka (17. 12.). Pre TASR to uviedla hovorkyňa UNB Eva Kliská.



"Situáciu s výpoveďami analyzujeme a všetky ďalšie kroky koordinujeme s našim zriaďovateľom. Našou prioritou je zabezpečiť prevádzku nemocnice tak, aby pacient nepocítil žiadne obmedzenia a bola mu poskytnutá plnohodnotná zdravotná starostlivosť. O ďalšom postupe s výpoveďami zo služieb komunikujeme aj so zástupcami LOZ v našej nemocnici," dodala hovorkyňa.



Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet.