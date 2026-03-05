< sekcia Regióny
UNB: K prevodu kaštieľa nedošlo z dôvodu zachovania právnej istoty
Barokový kaštieľ vo Veľkých Levároch postavili v prvej polovici 18. storočia.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Dôvodom neuskutočneného prevodu barokového kaštieľa v obci Veľké Leváre na samosprávu bolo neudelenie súhlasu zo strany Ministerstva financií (MF) SR, odôvodnené potrebnou právnou istotou pri prevode nehnuteľností v správe majetku štátu. V reakcii na oznam obce Veľké Leváre, informujúcej o nedotiahnutom procese v prípade darovacej zmluvy na kaštieľ, to pre TASR uviedla Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB).
Hovorkyňa nemocnice Eva Kliská potvrdila, že aktuálny stav vznikol na základe znaleckého posudku, ktorý UNB predložila rezortu financií pri žiadosti o udelenie súhlasu s prevodom. Odmieta však, že by to bolo pochybenie UNB v rámci realizovanej súťaže na odpredaj štátneho majetku. „Dôvodom neudelenia súhlasu bolo, že v záujme poznania primeranej ceny sú akceptovateľné len znalecké posudky s dátumom vyhotovenia najviac dva roky pred ich doručením na MF SR, výnimočne možno akceptovať aj starší znalecký posudok,“ priblížila Kliská. „Znalecký posudok predkladaný v prípade kaštieľa bol vyhotovený v období 07/2023, na MF SR sme spis predkladali v septembri 2025, teda v krátkej lehote po uplynutí dvoch rokov,“ dodala Kliská. Poukázala pritom na dlho prebiehajúce ponukové konanie vzhľadom na nezáujem o kúpu ponúkanej nehnuteľnosti. „Lehota použiteľnosti znaleckého posudku nie je stanovená zákonom, vychádza len z metodického usmernenia MF SR a ako je uvedené, pripúšťa sa aj doba vyhotovenia viac ako dva roky,“ dodala Kliská.
Objasnila takisto, že základná vyhlasovaná cena za súbor nehnuteľností, v zmysle znaleckého posudku vo výške 7.120.000 eur, sa v ďalších kolách znižovala v intenciách zákona z dôvodu nezáujmu o nehnuteľnosť v jednotlivých kolách súťaže. „Keďže sa v ponukovom konaní neprihlásil žiadny záujemca, UNB, opäť v zmysle zákona, pristúpila k návrhu darovacej zmluvy v prospech obce Veľké Leváre,“ objasnila Kliská. Upozornila, že nezrealizovaním tejto darovacej zmluvy nedošlo k vzniku žiadnej škody.
Obec Veľké Leváre na sociálnej sieti informovala, že nedošlo k naplnenie darovacej zmluvy medzi UNB a samosprávou, ktorú obe strany uzavreli v auguste minulého roka na bezodplatný prevod barokového kaštieľa v obci. Samospráva v statuse uviedla, že ministerstvo financií proces neodobrilo. „Dôvodom majú byť pochybenia Univerzitnej nemocnice pri vyhlasovaní súťaže, ako napríklad neaktuálnosť znaleckého posudku,“ dodala samospráva na sociálnej sieti.
Barokový kaštieľ vo Veľkých Levároch postavili v prvej polovici 18. storočia. V 20. storočí bol viackrát rekonštruovaný. Za socializmu v kaštieli fungoval Ústav na liečbu závislostí. Neskôr bol ústav zrušený, a kaštieľ ostal nevyužívaný.
Hovorkyňa nemocnice Eva Kliská potvrdila, že aktuálny stav vznikol na základe znaleckého posudku, ktorý UNB predložila rezortu financií pri žiadosti o udelenie súhlasu s prevodom. Odmieta však, že by to bolo pochybenie UNB v rámci realizovanej súťaže na odpredaj štátneho majetku. „Dôvodom neudelenia súhlasu bolo, že v záujme poznania primeranej ceny sú akceptovateľné len znalecké posudky s dátumom vyhotovenia najviac dva roky pred ich doručením na MF SR, výnimočne možno akceptovať aj starší znalecký posudok,“ priblížila Kliská. „Znalecký posudok predkladaný v prípade kaštieľa bol vyhotovený v období 07/2023, na MF SR sme spis predkladali v septembri 2025, teda v krátkej lehote po uplynutí dvoch rokov,“ dodala Kliská. Poukázala pritom na dlho prebiehajúce ponukové konanie vzhľadom na nezáujem o kúpu ponúkanej nehnuteľnosti. „Lehota použiteľnosti znaleckého posudku nie je stanovená zákonom, vychádza len z metodického usmernenia MF SR a ako je uvedené, pripúšťa sa aj doba vyhotovenia viac ako dva roky,“ dodala Kliská.
Objasnila takisto, že základná vyhlasovaná cena za súbor nehnuteľností, v zmysle znaleckého posudku vo výške 7.120.000 eur, sa v ďalších kolách znižovala v intenciách zákona z dôvodu nezáujmu o nehnuteľnosť v jednotlivých kolách súťaže. „Keďže sa v ponukovom konaní neprihlásil žiadny záujemca, UNB, opäť v zmysle zákona, pristúpila k návrhu darovacej zmluvy v prospech obce Veľké Leváre,“ objasnila Kliská. Upozornila, že nezrealizovaním tejto darovacej zmluvy nedošlo k vzniku žiadnej škody.
Obec Veľké Leváre na sociálnej sieti informovala, že nedošlo k naplnenie darovacej zmluvy medzi UNB a samosprávou, ktorú obe strany uzavreli v auguste minulého roka na bezodplatný prevod barokového kaštieľa v obci. Samospráva v statuse uviedla, že ministerstvo financií proces neodobrilo. „Dôvodom majú byť pochybenia Univerzitnej nemocnice pri vyhlasovaní súťaže, ako napríklad neaktuálnosť znaleckého posudku,“ dodala samospráva na sociálnej sieti.
Barokový kaštieľ vo Veľkých Levároch postavili v prvej polovici 18. storočia. V 20. storočí bol viackrát rekonštruovaný. Za socializmu v kaštieli fungoval Ústav na liečbu závislostí. Neskôr bol ústav zrušený, a kaštieľ ostal nevyužívaný.