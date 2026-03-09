< sekcia Regióny
UNB kúpila pre tri nemocnice prístroje magnetickej rezonancie
Najdrahší prístroj je určený pre Nemocnicu Ružinov, jeho cena dosahuje zhruba 3,68 milióna eur s DPH. Magnetická rezonancia pre Kramáre má hodnotu približne 3,21 milióna eur.
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) kúpila tri nové prístroje magnetickej rezonancie (MR), spolu za takmer 9,55 milióna eur. Určené sú pre Nemocnicu sv. Cyrila a Metoda na Antolskej v bratislavskej Petržalke, Nemocnicu akademika Ladislava Dérera na Kramároch aj UNB Ružinov. Prístroje zaobstarala nemocnica v rámci projektu modernizácie prístrojového vybavenia nemocníc z plánu obnovy. Vyplýva to zo zmlúv uverejnených v Centrálnom registri zmlúv.
Najdrahší prístroj je určený pre Nemocnicu Ružinov, jeho cena dosahuje zhruba 3,68 milióna eur s DPH. Magnetická rezonancia pre Kramáre má hodnotu približne 3,21 milióna eur. Najlacnejší z trojice prístrojov, ktorý je určený pre Nemocnicu sv. Cyrila a Metoda, stojí takmer 2,66 milióna eur.
Magnetickú rezonanciu na Antolskú dodá spoločnosť Meditrade, prístroj pre Kramáre firma Unique Medical a zariadenie pre Nemocnicu Ružinov spoločnosť Axians Slovakia. Dodávatelia majú prístroje odovzdať najneskôr do 29. mája. V zmluvách sa zároveň zaväzujú zabezpečiť dopravu, montáž, inštaláciu prístrojov, ich uvedenie do prevádzky aj zaškolenie zdravotníckeho personálu. Súčasťou dodávky je aj potrebný softvér a súvisiace licencie.
