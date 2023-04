Multiodborová spolupráca na UNB zachránila pri pôrode matku i dieťa

Bratislava 25. apríla (TASR) - Špecialistom v bratislavskej Nemocnici Ružinov sa vďaka multiodborovej spolupráci podarilo pri komplikovanom pôrode zachrániť život matke i dieťaťu. TASR o tom informovala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Eva Kliská.



Ozrejmila, že išlo o ženu s rizikovým tehotenstvom, ktorá bola sledovaná aj pre tzv. vcestnú placentu. "Okraj placenty bol v dolnej časti maternice a bránil prirodzenému pôrodu," vysvetlila. Lekári tiež mali u pacientky podozrenie na tzv. vrastenú placentu, čo znamená, že placenta prerastá hranicu medzi sliznicou maternice a jej svalovinou a vrastá priamo do steny maternice. "Tento stav je vysoko rizikový z dôvodu vážneho krvácania počas pôrodu, pretože placenta sa neodlúči, a cievy matky, ktoré vyživujú placentu sa neuzatvoria a žena krváca do dutiny maternice," podotkla hovorkyňa.



Pacientku operovali v 35. týždni tehotenstva. Vzhľadom k náročnosti výkonu bola podľa Kliskej pri operácii potrebná úzka spolupráca špecialistov z viacerých odborností - gynekologicko-pôrodníckej, invazívnej rádiológie, anesteziológie a neonatológie. "Kvalitná multiodborová spolupráca na univerzitnom pracovisku prináša pri vrastenej placente výrazné benefity v zmysle menších krvných strát a jednoduchšieho operačného výkonu," skonštatoval prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského UNB Jozef Záhumenský.



Výkon začali špecialisti z invazívnej intravaskulárnej rádiológie, ktorí zaviedli cez stehenné tepny špeciálne balónikové katétre, ktoré sa dajú v prípade potreby nafúknuť a prechodne zastavia prívod krvi do operačného poľa. Ďalej odborníci pacientke podali anestéziu a vykonali cisársky rez. Následne skúsili odobrať placentu, pri čom došlo k masívnemu krvácaniu. "Rádiologický tím nafúkol balóny v cievach, čo výrazne znížilo intenzitu krvácania a bolo prevedené odstránenie maternice," doplnila Kliská. Dodala, že stav pacientky aj jej dcéry je stabilizovaný.