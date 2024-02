UNB: Muža po manipulácii s chlórom v škole nebolo nutné hospitalizovať

Bratislava 20. februára (TASR) - Muža po pondelkovom (19. 2.) incidente s bazénovou chémiou v základnej škole (ZŠ) v bratislavskej Karlovej Vsi nebolo nutné hospitalizovať. Po ošetrení ho prepustili domov. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Eva Kliská.



V ZŠ Alexandra Dubčeka v Karlovej Vsi došlo v pondelok k incidentu pri manipulácii s bazénovou chémiou. Jeden z pracovníkov v technickej miestnosti patriacej k školskej plavárni riedil chlór s inou neznámou látkou a došlo k chemickej reakcii. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Muža previezli so sťaženým dýchaním na vyšetrenie do nemocnice.