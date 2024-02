UNB: Na gastroenterologickej klinike podali výpovede viacerí lekári

Bratislava 21. februára (TASR) - Viacerí lekári a zdravotnícky personál gastroenterologickej kliniky v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke podali koncom januára výpovede. Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) deklarovala, že sa snaží získať nových zamestnancov, aby bola zdravotná starostlivosť na klinike zachovaná v plnom rozsahu aj po 1. apríli. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR poskytla hovorkyňa UNB Eva Kliská.



Priblížila, že k 31. januáru podalo z Gastroenterologickej kliniky Slovenskej zdravotníckej Univerzity (SZU) a UNB výpoveď 11 lekárov, tri endoskopické sestry, štyri ambulantné sestry, jedna praktická sestra, dvaja pomocní pracovníci v zdravotníctve a jeden pracovník pre zdravotnú dokumentáciu. Podľa informácií UNB všetci odchádzajú do Nemocnice svätého Michala v Bratislave.



"Takéto hromadné, zrejme organizované konanie smerujúce k ukončeniu pracovného pomeru zamestnancov jedného pracoviska, logicky výrazne ovplyvní a zasiahne pracovnú činnosť na pracovisku, čo prinesie negatívny dosah vo vzťahu k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti pacientom ošetrovaným a manažovaným na danom pracovisku, ale aj vo vzťahu k študentom medicíny," ozrejmila Kliská pre TASR.



Nemocnica podľa jej slov pokračuje v rokovaniach so zamestnancami, ktorí podali výpovede a zároveň sa intenzívne snaží o získanie nových. "Snahou vedenia Univerzitnej nemocnice Bratislava spolu so Slovenskou zdravotníckou univerzitou je pracovisko zachovať vo vzťahu k pacientom, ale rovnako tak aj k študentom medicíny, pretože Gastroenterologická klinika SZU a UNB je zároveň aj významnou výučbovou základňou," ozrejmila Kliská.