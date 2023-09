UNB: Na pôrod v nemocnici Ružinov je potrebná registrácia

Bratislava 4. septembra (TASR) - Na pôrod v nemocnici v bratislavskom Ružinove je od pondelka potrebná registrácia. Bude sa realizovať každý pracovný deň na gynekologicko-pôrodníckej klinike na deviatom poschodí v nemocnici. Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB), pod ktorú zariadenie patrí, o tom informovala na sociálnej sieti.



"Registrovať budeme 40 žien na jeden týždeň, podľa stanoveného termínu pôrodu. V prípade záujmu odporúčame zaregistrovať sa čo najskôr, pretože záujem budúcich mamičiek je veľmi vysoký a počty sa veľmi rýchlo napĺňajú. Do poradne v 35. týždni už budeme objednávať iba registrované rodičky na pôrod," ozrejmili z nemocnice.



Registrovať budú iba nerizikové rodičky. "Vysoko rizikovým tehotným ženám z celého Slovenska, samozrejme, budeme i naďalej poskytovať našu starostlivosť," informovali. Tehotné ženy, ktoré už v súčasnosti navštevujú tehotenskú poradňu v Nemocnici Ružinov, budú zaregistrované počas návštevy v poradni.



Registrovať sa bude možné každý pracovný deň od 12.00 do 14.00 h na deviatom poschodí na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UNB v Nemocnici Ružinov. "Po príchode je potrebné zvoniť na pôrodnej sále, na registráciu je potrebný iba tehotenský preukaz so stanoveným termínom pôrodu," vysvetlili z UNB.



Zaregistrovaná rodička bude zapísaná do databázy. Do preukazu dostane pečiatku s registračným číslom. "Pri objednaní do tehotenskej poradne v 34. až 36. týždni a rovnako aj pri príjme na pôrod sa rodička preukáže pečiatkou v tehotenskom preukaze," povedali z nemocnice. Pečiatka bude podľa nich slúžiť aj ako informácia pre rýchlu zdravotnú službu, kam rodiacu ženu zaviesť. "Zaregistrovaná rodička bude na tomto pracovisku evidovaná a vyšetrená v prípade komplikácií počas celej tehotnosti, takže v čase pôrodu budú mať lekári z pôrodnice v Nemocnici Ružinov všetky potrebné informácie," dodali.