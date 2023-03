UNB: Lekári liečia vyskočenú platničku na krčnej chrbtici po novom

Bratislava 24. marca (TASR) - Neurochirurgovia z nemocnice v bratislavskom Ružinove zrealizovali endoskopické ošetrenie vyskočenej medzistavcovej platničky na krčnej chrbtici. Ide o šetrnejší operačný zákrok, ktorý pacientom umožňuje rýchlejší návrat do bežného života. TASR o tom informovala Eva Kliská, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), pod ktorú zariadenie patrí.



Operácia má množstvo výhod oproti invazívnejšiemu spôsobu liečby, uviedol lekár z Neurochirurgickej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity a UNB Benedikt Trnovec. "Touto metódou sa naše pracovisko neurochirurgie v ružinovskej nemocnici zaradilo k celosvetovým pracoviskám, ktoré určujú trendy a presadzujú šetrné operačné zákroky, ktoré pacientom umožňujú v čo najkratšom čase vrátiť sa do bežného života," doplnil.



"Pri endoskopickej operácii krčnej chrbtice sa neodstráni celá platnička, ale iba jej herniovaná časť. Tým sa zachová mobilita ošetreného segmentu. Zároveň je celá operácia realizovaná iba cez malinký kožný rez menší ako jeden centimeter, pacienti často ranu ani necítia," priblížila Kliská. Výhodou je podľa nej tiež to, že pacienta môžu na druhý deň po zákroku prepustiť.



Pri klasickej otvorenej operácii krčnej chrbtice sa kompletne odstráni medzistavcová platnička aj s herniovanou časťou a následne sa nahradí implantátom. Ten podľa Kliskej vo väčšine prípadov zabezpečí imobilitu ošetreného poschodia chrbtice.