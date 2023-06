UNB nezaznamenala odlev personálu v súvislosti s Nemocnicou Bory

Bratislava 6. júna (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) nezaznamenala hromadný odlev personálu v súvislosti s otvorením novej Nemocnice Bory. Prevádzka pracovísk je zatiaľ zabezpečená. Deklaroval to jej riaditeľ Alexander Mayer.



"Sú pracoviská, ktoré sú na tom personálne horšie. S otváraním nových pracovísk sa bude situácia zhoršovať. Nebude jednoduchá, nie je jednoduchá. Zatiaľ však nie je ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pôde nemocnice," poznamenal.



Mayer tiež poukázal na to, že v súčasnej situácii dokázali poskytnúť piatich lekárov do nemocnice v Malackách, aby v nej mohol fungovať urgentný príjem.



UNB podľa neho dlhodobo volá po konštruktívnom a riadenom rozhovore o tom, ako bude vyzerať zdravotníctvo v Bratislave. "Vďaka ministerstvu zdravotníctva sa nám momentálne darí, aby sme komunikovali medzi sebou aj so súkromným sektorom, aby sa nerobili podpásovky a aby sa nerobilo preplácanie personálu. Verím, že v tomto budeme pokračovať," uzavrel.