UNB: Nové psychosomatické oddelenie prinesie pacientom väčší komfort

Bratislava 7. februára (TASR) - Nové psychosomatické oddelenie v bratislavskej nemocnici na Mickiewiczovej ulici prinesie pacientom väčší komfort. Určené bude najmä pre pacientov so závislosťami, poruchami osobnosti, depresívnymi poruchami či úzkostnými poruchami. Uviedla to hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre odbor psychiatrie Ľubomíra Izáková.



"Sú to najčastejšie psychiatrické diagnózy. Toto je oddelenie určené pre najväčšiu časť pacientov. (...) Pacient môže byť hospitalizovaný na akútnom oddelení, ktoré máme v staršej časti. Po stabilizácii jeho psychického stavu môže byť presunutý na nové oddelenie na doliečenie," priblížila.



Priestory nového oddelenia boli pár rokov nevyužívané. "Bolo to preto, že táto časť je oddelená od pôvodnej kliniky, ale aj preto, že to materiálne a technicky nespĺňalo požadované parametre," vysvetlila Izáková.



Psychosomatické oddelenie bolo predtým podľa nej v inej časti kliniky. "Miestnosti, ktoré tam zostali, využijeme teraz ako terapeutické miestnosti na psychoterapiu, psychosociálnu rehabilitáciu, aby sme mohli poskytnúť aj týmto aktivitám lepší priestor a aby sme pacientov mohli riešiť komplexnejšie," ozrejmila.



Otvorenie nového oddelenia ocenil aj Alexander Mayer, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), pod ktorú nemocnica na Mickiewiczovej patrí. "Teší nás, že poskytujeme pre pacientov prostredie, v ktorom sa môžu cítiť lepšie," doplnil. Verí, že sa podarí nájsť zdroje na rekonštrukciu ďalších častí psychiatrickej kliniky, ale aj iných kliník.