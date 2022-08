UNB: Oddelenie, kde horelo, by mohli zrekonštruovať do konca roka

Bratislava 16. augusta (TASR) - Traumatologické oddelenie v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke, kde v marci horelo, by mohli znovu otvoriť do konca roka. V priestoroch pokračuje rekonštrukcia. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Eva Kliská.



"Odstraňovanie následkov požiaru bolo zložité a zdĺhavé. V súčasnosti prebieha výmena okien, boli sfinalizované elektro projekt, projekt rozvodu medicinálnych plynov a čoskoro pristúpime k realizácii stavebných prác, ktoré sa odvíjajú od spomínaných projektov," priblížila pre TASR hovorkyňa.



Marcový požiar v nemocnici si vyžiadal život jedného pacienta. Príčinu vzniku požiaru naďalej vyšetrujú.