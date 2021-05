UNB odmieta, že by sestry hromadne podávali výpovede

Bratislava 25. mája (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) odmieta, že by registrovala hromadné výpovede sestier. TASR to potvrdila hovorkyňa najväčšej nemocnice na Slovensku Eva Kliská.



"Je to nezmysel, žiadne výpovede sestry nepodávajú," reagovala na otázku TASR.



Pracovná povinnosť zdravotníckych pracovníkov neplatí v čase mimoriadnej situácie, ktorá na Slovensku aktuálne vyplýva zo zákona o hospodárskej mobilizácii. Platila len v čase núdzového stavu.