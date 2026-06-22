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UNB: Pacientka, do ktorej v nedeľu narazilo auto, zraneniam podľahla
Slovenský lukostrelecký zväz (SLZ) pre TASR uviedol, že tragicky zahynúť mala slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban Baránková.
Autor TASR
Bratislava 22. júna (TASR) - Mladá žena, do ktorej v nedeľu (21. 6.) večer v Bratislave narazilo auto, v nemocnici podľahla zraneniam. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Eva Kliská. Slovenský lukostrelecký zväz (SLZ) pre TASR uviedol, že tragicky zahynúť mala slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban Baránková.
„V neskorých večerných hodinách k nám bola prevezená mladá žena, do ktorej narazilo auto. Pacientka bola vo veľmi kritickom stave, v bezvedomí s viacpočetnými ťažkými poraneniami. Napriek enormnej snahe našich zdravotníkov sa žiaľ pacientku už nepodarilo zachrániť a zraneniam podľahla,“ uviedla pre TASR Kliská.
Polícia vyšetruje okolnosti nedeľnej nočnej nehody v bratislavskej Petržalke. Na parkovisku na Osuského ulici došlo k zrážke auta a dvoch osôb. Tie boli s ťažkými zraneniami prevezené do nemocnice. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví.
„V neskorých večerných hodinách k nám bola prevezená mladá žena, do ktorej narazilo auto. Pacientka bola vo veľmi kritickom stave, v bezvedomí s viacpočetnými ťažkými poraneniami. Napriek enormnej snahe našich zdravotníkov sa žiaľ pacientku už nepodarilo zachrániť a zraneniam podľahla,“ uviedla pre TASR Kliská.
Polícia vyšetruje okolnosti nedeľnej nočnej nehody v bratislavskej Petržalke. Na parkovisku na Osuského ulici došlo k zrážke auta a dvoch osôb. Tie boli s ťažkými zraneniami prevezené do nemocnice. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví.