UNB plánuje kúpiť prístroj na operáciu pečene

Bratislava 3. mája (TASR) – Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) vyhlásila verejnú súťaž na nákup prístroja na operáciu pečene za viac ako 147.000 eur bez DPH. Ultrazvukový chirurgický aspirátor má smerovať na chirurgickú kliniku na bratislavských Kramároch. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré je zverejnené vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Ide o jednorazovú zákazku na dodávku nového, nepoužitého, nerepasovaného prístroja určeného do operačnej sály. Ako sa uvádza v súťažných podkladoch, používať sa má na fragmentáciu, emulgáciu a následné odsatie tkaniva najmä parenchymatóznych orgánov, nádorov, ale aj kostí a okolitých štruktúr, či pre potreby všeobecnej chirurgie, brušnej chirurgie, miniinvazívnej chirurgie, transplantačnej chirurgie, urológie, ortopédie, gynekológie aj na veľmi tuhé tumory.



Rozhodujúcim kritériom súťaže bude cena prístroja. UNB chce nákup financovať z vlastných zdrojov. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do konca mája.