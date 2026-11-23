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UNB prijala opatrenia, ktoré spomalili nárast osobných nákladov
UNB zdôraznila, že nadčasy lekárov vznikajú takmer výhradne pri krytí ústavnej pohotovostnej služby a pri sestrách sú dôsledkom ich nedostatku.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) zrealizovala niekoľko opatrení ktoré viedli k spomaleniu dynamiky nárastu osobných nákladov. Hovorkyňa nemocnice Eva Kliská to uviedla pre TASR v reakcii na analýzu Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP), podľa ktorej sú slovenské univerzitné nemocnice v porovnaní s Českom a Rakúskom príliš nákladné.
„Môžeme spomenúť napríklad optimalizáciu pokrytia služieb aktívna a pasívna pohotovosť, kde sme preukázali výrazne šetrenie, bez toho, aby sa to dotklo samotných pacientov. Vykonali sme niekoľko organizačných zmien na pracoviskách s cieľom optimalizovať štruktúru s ohľadom na vek a odbornosť personálu. Optimalizovali sme počet lekárov v nočnej službe a toto opatrenie sa nijakým spôsobom nedotklo kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ priblížila hovorkyňa.
UNB zdôraznila, že nadčasy lekárov vznikajú takmer výhradne pri krytí ústavnej pohotovostnej služby a pri sestrách sú dôsledkom ich nedostatku. Riešenie si podľa UNB vyžaduje systémovú spoluprácu, zmiernenie fragmentácie jej pracovísk a dotiahnutie optimalizácie siete nemocníc, prednostne v Bratislavskom kraji.
Ďalšie z výrazných opatrení, ktoré šetria náklady, bolo podľa UNB presťahovanie Oddelenia dlhodobo chorých v Podunajských Biskupiciach do priestorov nemocnice v Petržalke. To podľa nej výrazne zvýšilo kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a prinieslo úsporu približne 280.000 eur mesačne.
Nemocnica v reakcii poukázala aj na tohtoročné hospodárske výsledky. Medziročné porovnanie rokov 2025 a 2026 podľa nej ukazuje približne päťpercentný nárast produkcie v segmente ústavnej zdravotnej starostlivosti a tiež adekvátne rasty produkcie aj v iných segmentoch zdravotnej starostlivosti. Zároveň stúpli tržby z podnikateľskej činnosti, ktoré tvoria už viac ako desať percent celkových výnosov. Tržby za tovar tvorené najmä z prevádzky verejných lekární vzrástli medziročne o takmer 3,2 milióna eur a zmeny v prevádzke parkovísk či efektívne využívanie voľných priestorov priniesli nárast tržieb z prenájmu o 584.000 eur.
Analytici ÚHP v nedávnej analýze upozornili, že slovenské univerzitné nemocnice sú v porovnaní s Českom a Rakúskom výrazne drahšie. V prípade UNB kritizovali najmä duplicitu viacerých kliník a oddelení. Odporučili preto pripraviť plán jej reorganizácie vrátane redukcie duplicitných pracovísk.
„Môžeme spomenúť napríklad optimalizáciu pokrytia služieb aktívna a pasívna pohotovosť, kde sme preukázali výrazne šetrenie, bez toho, aby sa to dotklo samotných pacientov. Vykonali sme niekoľko organizačných zmien na pracoviskách s cieľom optimalizovať štruktúru s ohľadom na vek a odbornosť personálu. Optimalizovali sme počet lekárov v nočnej službe a toto opatrenie sa nijakým spôsobom nedotklo kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ priblížila hovorkyňa.
UNB zdôraznila, že nadčasy lekárov vznikajú takmer výhradne pri krytí ústavnej pohotovostnej služby a pri sestrách sú dôsledkom ich nedostatku. Riešenie si podľa UNB vyžaduje systémovú spoluprácu, zmiernenie fragmentácie jej pracovísk a dotiahnutie optimalizácie siete nemocníc, prednostne v Bratislavskom kraji.
Ďalšie z výrazných opatrení, ktoré šetria náklady, bolo podľa UNB presťahovanie Oddelenia dlhodobo chorých v Podunajských Biskupiciach do priestorov nemocnice v Petržalke. To podľa nej výrazne zvýšilo kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a prinieslo úsporu približne 280.000 eur mesačne.
Nemocnica v reakcii poukázala aj na tohtoročné hospodárske výsledky. Medziročné porovnanie rokov 2025 a 2026 podľa nej ukazuje približne päťpercentný nárast produkcie v segmente ústavnej zdravotnej starostlivosti a tiež adekvátne rasty produkcie aj v iných segmentoch zdravotnej starostlivosti. Zároveň stúpli tržby z podnikateľskej činnosti, ktoré tvoria už viac ako desať percent celkových výnosov. Tržby za tovar tvorené najmä z prevádzky verejných lekární vzrástli medziročne o takmer 3,2 milióna eur a zmeny v prevádzke parkovísk či efektívne využívanie voľných priestorov priniesli nárast tržieb z prenájmu o 584.000 eur.
Analytici ÚHP v nedávnej analýze upozornili, že slovenské univerzitné nemocnice sú v porovnaní s Českom a Rakúskom výrazne drahšie. V prípade UNB kritizovali najmä duplicitu viacerých kliník a oddelení. Odporučili preto pripraviť plán jej reorganizácie vrátane redukcie duplicitných pracovísk.