Ružinovská nemocnica po vytopení funguje bez obmedzení

Bratislava 15. júna (TASR) - Ružinovská nemocnica v Bratislave funguje po minulotýždňovom vytopení bez obmedzení. Prevádzku sa podarilo spustiť do pôvodného stavu na ďalší deň doobeda. Vzniknuté škody sú malého rozsahu a aktuálne ich odstraňujú. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Eva Kliská.



"Škody na majetku UNB vznikli, niektoré sa odstraňujú, niektoré budú vyžadovať investíciu do budúcnosti, nejde však o škody veľkého rozsahu, keďže sa nám podarilo zabrániť škodám na strojno-technologických zariadeniach. Škody vyčíslené nie sú, keďže ešte nie sú kompletné sumy, ktoré boli vynaložené na sanovanie udalosti," ozrejmila.



Drobné komplikácie sú podľa nej spojené spojené s heliportom. Sú tam osadené najnovšie výťahy plné elektroniky, ktoré sú najcitlivejšie. "V blízkej budúcnosti bude aj toto odstránené a nemocnica plne funkčná," doplnila.



Nemocnica podľa Kliskej hľadá riešenia, ktoré možno zapracovať do prevádzky, aby sa podobná situácia neopakovala. Deklaruje, že UNB sa snaží minimalizovať dosahy na nemocnicu, jej prevádzkyschopnosť a poskytovanie zdravotnej starostlivosti. "Okamžite zasadal krízový štáb nemocnice, z ktorého závery sa ďalej prehodnocujú, konzultujú s hasičským zborom a civilnou ochranou," priblížila.



Podotkla, že nemocnica dopláca na nefunkčnú a nedostatočnú kanalizáciu, ktorá nezvláda prívalové dažde dlhodobo a opakovane. "Nie je v možnostiach UNB investovať do majetku mestskej časti a vyriešiť nepostačujúcu kanalizáciu vo vlastnej réžii, aby sa dokázala vyhnúť podobným situáciám do budúcnosti," uviedla hovorkyňa.



Suterén polikliniky v nemocnici v bratislavskom Ružinove po intenzívnom daždi minulý týždeň zatopilo. Vytopené chodby zachytili videá na sociálnych sieťach. Podľa hlavného mesta boli dažde také intenzívne, že kanalizácia napriek pravidelnej údržbe vodu nestíhala odvádzať.