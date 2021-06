UNB si dohodla splátky na 33 mil. eur, aby ukončila exekučné konanie

Bratislava 21. júna (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) si dohodla splátkový kalendár na viac ako 33 miliónov eur so spoločnosťou BFF Central Europe, ktorá odkúpila pohľadávky niektorých jej dodávateľov z roku 2014. Ako vyplýva z dohody zverejnenej v centrálnom registri zmlúv, najväčšia slovenská nemocnica má prvú splátku zaplatiť koncom augusta.



Na otázku TASR, či UNB bude reálne schopná splácať tento záväzok, povedala hovorkyňa univerzitnej nemocnice Eva Kliská, že ich snahou bolo zastaviť exekučné konanie, čo sa napokon podarilo.



"Aktuálne máme nastavený splátkový kalendár tak, aby sme boli schopní postupne splatiť tento dlh. Všetky kroky realizujeme zároveň tak, aby to nemalo v žiadnom prípade negatívny vplyv na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Pacienta sa uvedené v žiadnom prípade nedotkne," avizovala.



Pre splátkový kalendár sa podľa jej slov UNB rozhodla po vzájomnej dohode so spoločnosťou BFF Central Europe z dôvodu zastavenia exekučného konania. Kliská potvrdila, že na tento účel sa nepoužívajú finančné prostriedky určené na oddlžovanie nemocnice.



Dodala, že po vzájomnej dohode so spoločnosťou BFF Central Europe o nastavení splátkového kalendára univerzitnej nemocnici nehrozí zablokovanie účtov nemocnice.



Najväčšia slovenská nemocnica má poslednú splátku nastavenú na koniec augusta 2024.