UNB: Situácia s personálom v nemocnici je aktuálne stabilizovaná

Bratislava 17. marca (TASR) - Situácia s personálom v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) je aktuálne stabilizovaná. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Eva Kliská v reakcii na otázku, či sa počet výpovedí v súvislosti so spúšťaním novej bratislavskej Nemocnice Bory zvyšuje.



Nemocnica ešte vo februári informovala, že zaznamenala vyšší počet výpovedí. Podľa Kliskej doteraz podalo výpoveď dokopy 38 lekárov, pričom 18 nemocnica prijala. Odišlo aj 30 sestier, pričom 22 nových pribudlo. "Sú z rôznych oddelení, naprieč všetkými našimi nemocnicami. Situácia s personálom je v našej nemocnici v tejto chvíli stabilizovaná," ozrejmila pre TASR Kliská.



Ubezpečila, že nemocnica neruší žiadne oddelenia. Došlo však k zlúčeniu lôžkovej časti oddelenia ORL v Nemocnici Ružinov s Klinikou otorinolaryngológie, chirurgie hlavy a krku Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UNB v petržalskej Nemocnici svätého Cyrila a Metoda. Ambulantná časť ORL v ružinovskej nemocnici zostáva zachovaná.



"ORL oddelenie v Nemocnici Ružinov malo šesť lôžok s približne tromi až štyrmi pacientmi, a preto z dôvodu zefektívnenia a skvalitnenia zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti pacienta, bola lôžková časť zlúčená s pracoviskom ORL v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda," vysvetlila. Dodala, že všetky závažnejšie stavy už niekoľko rokov rieši petržalská nemocnica.



"Sestry a lekári z oddelenia ORL v Nemocnici Ružinov zostávajú i naďalej pracovať v našej nemocnici, okrem jedného lekára, ktorý sa rozhodol odísť do dôchodku. ORL starostlivosť tak zostáva naďalej zachovaná v oboch našich nemocniciach," dodala hovorkyňa.