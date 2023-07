Medici dobrovoľne pomáhajú počas leta na centrálnych príjmoch UNB

Bratislava 12. júla (TASR) - Študenti medicíny dobrovoľne pomáhajú na pracoviskách centrálnych prijímacích oddelení (CPO) v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB). Pomáhajú tým personálu a získavajú praktické skúsenosti. Do projektu nemocnice a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) je aktuálne zapojených 22 študentov. Na tlačovej konferencii to v stredu uviedol riaditeľ nemocnice Alexander Mayer.



Ako uviedol primár CPO v Ružinove Július Hodosy, na študentských stážach na jednotlivých oddeleniach sú väčšinou zaliečení pacienti a až na CPO študenti vidia akútne stavy, ako napríklad pľúcny edém či infarkt. "Cez rok máme stáže, na ktorých je nás viac v krúžku, čiže sa ani nedostaneme úplne k praktickosti a je to skôr zamerané na teoretickú sféru," uviedla študentka medicíny Mária.



Úlohou študentov je podľa primára čeliť situáciám na CPO, kde majú veľmi obmedzený čas na poskytnutie potrebnej lekárskej starostlivosti. "Na CPO sa dokážu stretnúť s medicínou, ktorá poskytuje veľmi málo času u pacientov na to, aby sme im pomohli, a medik si musí rozmyslieť, čo z tých všetkých vedomostí využije a implementuje do praxe," podotkol Hodosy.



Študenti podľa predsedu študentskej časti akademického senátu LF UK Ivana Fuljera získavajú praktické skúsenosti, ktoré sú v urgentnej medicíne neoceniteľné, uľahčujú prácu kolegom v nemocnici a pomáhajú pacientom. Ako uviedol primár, študenti odbremenia stredný zdravotný personál, najmä sestry, ktorým ušetria približne tretinu času.



"CPO sú obrovským problémom nielen v rámci UNB, ale celého Slovenska. My veríme, že je to taký nejaký pilot a študenti budú možno aj cez rok nejakou formou pokračovať," uviedol dekan lekárskej fakulty Juraj Payer. Riaditeľ nemocnice považuje spoluprácu za veľký krok vpred a zároveň príklad pre minimalizáciu problémov v oblasti zdravotnej starostlivosti.