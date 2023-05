UNB: Urgent v Bratislave a okolí nemôže mať iba jedna nemocnica

Bratislava 23. mája (TASR) - Urgentnú zdravotnú starostlivosť v Bratislave a okolí nemôže poskytovať iba jedna nemocnica. Vyplýva to z vyjadrenia Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB). Pre TASR tak reagovala na avizované skončenie fungovania urgentného príjmu v nemocnici v Malackách. Poukázala pritom, že je v hlavnom meste a blízkom okolí jedinou nemocnicou, ktorá má urgent, a už teraz eviduje nápor pacientov.



"Samozrejme, je v našom záujme postarať sa o všetkých pacientov, ktorí na centrálne prijímacie oddelenie prichádzajú, ale zároveň sme toho názoru, že poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti v Bratislave a v okolí nemôže byť iba na jednej nemocnici," povedala pre TASR hovorkyňa nemocnice Eva Kliská.



Pracoviská urgentu v UNB patria podľa jej slov k najvyťaženejším a s najvyšším počtom pacientov. "Univerzitná nemocnica Bratislava preto žiadala o rozšírenie siete urgentov aj mimo UNB," dodala. UNB poskytuje urgentnú starostlivosť vo svojich bratislavských nemocniciach na Kramároch, v Ružinove a Petržalke.



Nemocnica v Malackách by od júna nemala poskytovať ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme prvého typu. Odôvodňuje to nedostatkom kvalifikovaných zdravotníkov. Primátor Malaciek Juraj Říha vyzval rezort zdravotníctva a zdravotné poisťovne, aby bezodkladne zabezpečili dostupnú urgentnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov Záhoria.