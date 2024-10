UNB: Z gastroenterologickej kliniky odišlo 12 lekárov

Bratislava 14. októbra (TASR) - Na gastroenterologickej klinike v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke podalo od júla do septembra výpoveď 12 lekárov. Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) deklaruje, že klinika naďalej pokračuje v činnosti. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré pre TASR poskytla hovorkyňa nemocnice Eva Kliská.



"Gastroenterologická klinika Slovenskej zdravotníckej univerzity a UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda pokračuje vo svojej činnosti. Naďalej poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom a výučbu študentom. Na pracovisku zostáva pracovať šesť atestovaných a jeden neatestovaný lekár, s tým, že služby sú zabezpečené v spolupráci s lekármi z Internej a Chirurgickej kliniky na zdieľaných lôžkach," priblížila Kliská.



Dodala, že v rámci UNB existujú ďalšie tri pracoviská, ktoré vykonávajú určité spektrum gastroenterologických výkonov, a to v Ružinove, na Kramároch a v Starom Meste.



Viacerí lekári a zdravotnícky personál gastroenterologickej kliniky v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda podali výpovede koncom januára, upozornila na to TASR. Od 1. apríla mali pôsobiť na novej klinike v Nemocnici svätého Michala v Bratislave (UN-NsM). Väčšina z nich nakoniec v marci svoje výpovede stiahla a zostala pracovať na klinike.