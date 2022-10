UNB zaviedla tzv. bonding bábätka počas cisárskeho rezu

Bratislava 27. októbra (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) zaviedla tzv. bonding bábätka s matkou počas cisárskeho rezu. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Eva Kliská. "Na rozdiel od spontánnych pôrodov pri pôrode cisárskym rezom doteraz nebol tento nepretržitý kontakt, tzv. bonding s dotepaním pupočníka, možný, a to najmä pre riziko narušenia sterility operačného poľa a riziko podchladenia dieťaťa v podmienkach operačnej sály," vysvetlila.



"Našim odborníkom sa podarilo vyriešiť všetky prekážky pre neprerušený kontakt rodičky s dieťaťom aj počas cisárskeho rezu, a preto sme od stredy (26. 10.) zaviedli do praxe vo svete zaužívaný postup, tzv. 'skin to skin cesarean section', teda cisársky rez s nepretržitým kontaktom matky a dieťaťa počas celého cisárskeho rezu," uviedla Kliská.



Vysvetlila, že v praxi ide o štandardný cisársky rez, keď pôrodník počas cisárskeho rezu za dodržania sterilných podmienok položí dieťa priamo na hrudník rodičky. "A to ešte pred prerušením pupočníka. Na hrudníku matky dieťa zostáva počas celej operácie," priblížila hovorkyňa.



Kontakt matky a dieťaťa systémom "koža na kožu" od prvej minúty s následným dotepaním pupočníka je podľa Kliskej nenahraditeľný proces. Dôležitý je pre prirodzenú stabilizáciu vitálnych funkcií dieťaťa, jeho osídlenie fyziologickou materskou flórou, včasný nástup laktácie u matky a budovanie citovej väzby. "Benefity sú pre dieťa nespochybniteľné, najmä z hľadiska rýchleho nástupu laktácie aj u matky, ktorý je porovnateľný so ženami po spontánnom pôrode," dodala.