UNB zaznamenala vyšší počet výpovedí, ide najmä o vedúcich pracovníkov

Bratislava 7. februára (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) zaznamenala v poslednom období vyšší počet výpovedí. Ide najmä o vedúcich pracovníkov, skúsených doktorov a skúsené sestry. Uviedol to riaditeľ nemocnice Alexander Mayer v reakcii na otázku, či UNB eviduje výpovede v súvislosti so spúšťaním novej bratislavskej Nemocnice Bory.



"Pre nás je situácia o to komplikovanejšia v tom, že sa veľmi ťažko plánujú veci. My dnes nevieme plánovať, koľko ľudí zostane alebo nezostane v nemocnici," skonštatoval. Výpovede sa podľa neho týkajú aj ekonomických a administratívnych častí nemocnice.



Mayer priblížil, že v rámci UNB sa rieši aj zavedenie krízovej komunikácie. Nevylúčil ani zlučovanie pracovísk. "My v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva máme záložné plány o tom, ako budeme fungovať do budúcna, keď budeme prinútení zlučovať alebo racionalizovať jednotlivé pracoviská," doplnil.



Zdôraznil, že nemocnica nových zamestnancov aj prijíma. "Ľudia reflektujú na zlepšené pracovné podmienky v nemocnici," skonštatoval. Mrzí ho, že možnosť stabilizačného príspevku využilo len 54 percent zamestnancov. Upozornil, že jeho požiadavku na stabilizačný príspevok pre zdravotníkov UNB zamietli. "Malo by pre mňa väčší prínos, keď by som mal podpísané dohody na prácu pre zamestnanca na päť rokov a vedel by som nastavovať chod nemocnice," uzavrel.



Nemocnica Bory pre TASR potvrdila, že s blížiacim sa termínom otvorenia eviduje vyšší záujem o prácu v nej. "Ani zďaleka však nejde iba o zamestnancov UNB, naopak, hlásia sa lekári a sestry z celého Slovenska a zahraničia," povedal hovorca siete nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare Tomáš Kráľ. Ozrejmil, že aktuálne je v pracovnom pomere už 300 ľudí, začiatkom marca má nastúpiť ďalších 150. Rastúci záujem podľa neho ovplyvňujú aj pozitívne referencie súčasných zamestnancov, ktorí nastúpili v ostatných mesiacoch. Koncová Nemocnica Bory začne spúšťať svoju prevádzku v priebehu marca.