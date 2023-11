Únia autodopravcov Slovenska hrozí trvalou blokádou hranice

Vyšné Nemecké 16. novembra (TASR) - Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) vo štvrtok na hodinu od 13.00 do 14.00 h zablokovala hraničný priechod Vyšné Nemecké zo slovenskej strany. Vyjadrila tým podporu poľským kolegom, ktorí už niekoľko dní protestujú proti liberalizácii pravidiel EÚ pre ukrajinských dopravcov.



Autodopravcovia prehradili cestu k priechodu osobnými autami. Na proteste sa zúčastnili aj zástupcovia poľských dopravcov, ktorí v Poľsku zablokovali hranicu s Ukrajinou.



Slovenskí autodopravcovia hrozia, že ak Európska komisia (EK) situáciu nebude riešiť, hranicu s Ukrajinou zablokujú úplne. Žiadajú, aby Brusel zaviedol pre ukrajinské vozidlá povolenky na prepravy, pretože európske spoločnosti im nevedia konkurovať.



"Počkáme sedem dní, či nám odpovedia a či budú riešiť tie povolenia alebo nie. Pokiaľ nebude nejaký posun, Poliaci pokračujú v blokovaní hraníc ďalej a my sa pridáme s tým, že už zavrieme celé Vyšné Nemecké. Budeme musieť, lebo inak sa to nedá," uviedol pre TASR predseda UNAS Stanislav Skala. Avizoval, že podobne sa už ozývajú aj maďarskí kolegovia.



UNAS nesúhlasí s nariadením Európskej komisie, ktorá po invázii ruských vojsk na Ukrajinu zrušila vydávanie povolení pre ukrajinských dopravcov na vstup do EÚ.



"Blokáda nemala vplyv na činnosť pobočky colného úradu (CÚ) Vyšné Nemecké," uviedla po proteste pre TASR hovorkyňa CÚ Košice Katarína Daňková.



Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová uviedla, že príslušníci PZ dohliadali na dodržiavanie verejného poriadku a dopravní policajti riadili a usmerňovali premávku tak, aby sa dopravná situácia na mieste nezhoršovala. "Polícia dopravnú situáciu monitoruje a je pripravená prijať operatívne aj ďalšie opatrenia," uviedla počas akcie.