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Únia miest: Nové povinnosti v odpadovom hospodárstve môžu mať dôsledky
Mestá potrebujú presne vedieť, ako majú nové povinnosti v praxi zabezpečiť a ako sa bude ich plnenie kontrolovať, vyzval prezident ÚMS Richard Rybníček.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Nové povinnosti v odpadovom hospodárstve, ktoré majú začať platiť od 1. januára 2027, môžu mať finančné, technické aj logistické dôsledky pre samosprávy. Únia miest Slovenska (ÚMS) preto žiada Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR o jasné pravidlá, dostupné kapacity a včasné informácie o finančných následkoch. TASR o tom informovala ÚMS s tým, že mestá potrebujú vedieť, čo presne ich čaká.
„ÚMS sa obrátila na rezort životného prostredia so žiadosťou o stanovisko k novým povinnostiam v odpadovom hospodárstve, ktoré majú platiť od 1. januára 2027. Tie sa týkajú najmä úpravy zmesového komunálneho odpadu pred jeho skládkovaním, ako aj zákazu ukladať na skládky niektoré druhy odpadov. Bez jasných informácií mestá nedokážu pripravovať verejné obstarávanie, potrebné zmluvy, rozpočty či všeobecne záväzné nariadenia o miestnych poplatkoch,“ uviedla hovorkyňa únie miest Daniela Piršelová.
Taktiež žiada rezort najmä o informácie, či budú nové povinnosti platiť plošne pre všetky samosprávy, alebo sa uvažuje o výnimkách pre špecifické prípady či regióny. ÚMS požaduje aj informácie o tom, či budú zabezpečené dostatočné kapacity na energetické zhodnotenie odpadu alebo iné formy jeho spracovania. Otázne sú aj budúce poplatky za uloženie upravených odpadov na skládky.
„Prípadné zvýšenie miestnych poplatkov za odpad nebude dôsledkom svojvoľného rozhodnutia miest, ale priamym dôsledkom nových zákonných povinností, zvýšenia nákladov na úpravu odpadu, jeho zhodnotenie alebo ďalšie spracovanie. Zvyšovanie akýchkoľvek poplatkov pre obyvateľov miest je, obzvlášť v súčasnej ekonomickej situácii, zložité,“ zdôraznila ÚMS. Mestá preto očakávajú, že envirorezort bude aj tieto súvislosti dôsledne zvažovať.
„Žiadame MŽP, aby boli v dostatočnom predstihu známe chýbajúce vyhlášky, metodické usmernenia a kontrolné pravidlá. Mestá potrebujú presne vedieť, ako majú nové povinnosti v praxi zabezpečiť a ako sa bude ich plnenie kontrolovať,“ vyzval prezident ÚMS Richard Rybníček.
Únia miest podporuje prechod na obehové hospodárstvo. Jeho úspešná implementácia si však vyžaduje predvídateľný legislatívny rámec, dostatok času na prípravu a jasnú komunikáciu zo strany štátu, aby nové povinnosti neboli prenesené na mestá a obyvateľov bez vopred známych pravidiel a reálnych možností ich splnenia, tvrdí.
„ÚMS sa obrátila na rezort životného prostredia so žiadosťou o stanovisko k novým povinnostiam v odpadovom hospodárstve, ktoré majú platiť od 1. januára 2027. Tie sa týkajú najmä úpravy zmesového komunálneho odpadu pred jeho skládkovaním, ako aj zákazu ukladať na skládky niektoré druhy odpadov. Bez jasných informácií mestá nedokážu pripravovať verejné obstarávanie, potrebné zmluvy, rozpočty či všeobecne záväzné nariadenia o miestnych poplatkoch,“ uviedla hovorkyňa únie miest Daniela Piršelová.
Taktiež žiada rezort najmä o informácie, či budú nové povinnosti platiť plošne pre všetky samosprávy, alebo sa uvažuje o výnimkách pre špecifické prípady či regióny. ÚMS požaduje aj informácie o tom, či budú zabezpečené dostatočné kapacity na energetické zhodnotenie odpadu alebo iné formy jeho spracovania. Otázne sú aj budúce poplatky za uloženie upravených odpadov na skládky.
„Prípadné zvýšenie miestnych poplatkov za odpad nebude dôsledkom svojvoľného rozhodnutia miest, ale priamym dôsledkom nových zákonných povinností, zvýšenia nákladov na úpravu odpadu, jeho zhodnotenie alebo ďalšie spracovanie. Zvyšovanie akýchkoľvek poplatkov pre obyvateľov miest je, obzvlášť v súčasnej ekonomickej situácii, zložité,“ zdôraznila ÚMS. Mestá preto očakávajú, že envirorezort bude aj tieto súvislosti dôsledne zvažovať.
„Žiadame MŽP, aby boli v dostatočnom predstihu známe chýbajúce vyhlášky, metodické usmernenia a kontrolné pravidlá. Mestá potrebujú presne vedieť, ako majú nové povinnosti v praxi zabezpečiť a ako sa bude ich plnenie kontrolovať,“ vyzval prezident ÚMS Richard Rybníček.
Únia miest podporuje prechod na obehové hospodárstvo. Jeho úspešná implementácia si však vyžaduje predvídateľný legislatívny rámec, dostatok času na prípravu a jasnú komunikáciu zo strany štátu, aby nové povinnosti neboli prenesené na mestá a obyvateľov bez vopred známych pravidiel a reálnych možností ich splnenia, tvrdí.