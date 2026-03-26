< sekcia Regióny
Únia miest reaguje na rast cien pohonných látok a energií
Môže podľa nich zvýšiť náklady na dopravu i služby.
Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - Prípadný rast cien pohonných látok a energií v nadväznosti na konflikt na Blízkom východe môže zvýšiť náklady na prevádzku budov, dopravy aj komunálnych služieb. Uviedla to vo štvrtok pre TASR hovorkyňa Únie miest Slovenska (ÚMS) Daniela Piršelová. ÚMS deklarovala, že spolu s jej členskými mestami pozorne sleduje vývoj cien.
„Mestá sa zhodli, že túto situáciu budú riešiť individuálne podľa konkrétnych podmienok v danom meste,“ doplnila Piršelová.
Ozrejmila, že prevádzkové náklady na elektrickú energiu, zemný plyn a teplo majú mestá zahrnuté v rozpočtoch a vo viacerých prípadoch aj zazmluvnené s dodávateľmi. „ÚMS v roku 2024 realizovala spoločné verejné obstarávanie na dodávky elektriny a plynu. Mestám umožňuje presnejšie rozpočtovať svoje výdavky do roku 2028,“ priblížila.
Piršelová konkretizovala, že do spoločného verejného obstarávania na plyn sú zapojené Dolný Kubín, Kežmarok, Leopoldov, Levoča, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Poprad, Trenčín, Veľký Krtíš a Vráble, v prípade elektriny ide o Dubnicu nad Váhom, Kežmarok, Leopoldov, Levoču, Lučenec, Modru, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Poprad, Stupavu, Trenčín, Veľký Krtíš a Vráble.
„Zároveň platí, že mestá, ktoré investovali do obnoviteľných zdrojov energie, energetických úspor a elektromobility, sú dnes v lepšej pozícii. Tá znížila ich energetickú a finančnú zraniteľnosť v dôsledku nepredvídateľných cenových výkyvov,“ doplnila Piršelová.
Aktuálny vývoj je podľa nej preto aj impulzom na aktívnejšie riadenie spotreby energie a hľadanie úspor vo vlastnej prevádzke.
